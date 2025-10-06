Parqueadero para concierto de Guns N’ Roses: Link para hacer reserva en Vive Claro y tarifas 

El concierto de Guns N’ Roses ya es toda una realidad, aunque en un principio se habló sobre una posible cancelación, la Alcaldía de Bogotá autorizó la realización del concierto. Ahora, miles de personas se preparan para disfrutar este 7 de octubre en el Vive Claro de uno de los shows más impresionantes de las banda estadounidense.

Aunque algunos prefieren usar transporte público para llegar al concierto, otros prefieren ir en sus vehículos. Por lo tanto, se dispusieron dos lugares para el parqueadero de carros y motos, con el fin de evitar complicaciones a la hora de la llegada al lugar, pero se debe hacer bajo reserva. Aquí le contaremos cómo, dónde y el precio para acceder a ellos.

Lea también: Guns N’ Roses anunció nuevo disco ‘LIVE ERA ’87-’93’ ¿Cuándo estará disponible?

Parqueadero para concierto de Guns N’ Roses

El Distrito y los organizadores del evento esperan que todas las personas puedan vivir una experiencia sin complicaciones y estrés. Por lo que decidieron habilitar parqueadero para carros y motos en dos puntos, con el fin de cubrir con la capacidad de personas que quieran acceder a él. De esta manera, se busca evitar cualquier tipo de problema a los fans de Guns N’ Roses al momento de estacionar en sitios aledaños o no seguros.

El primer punto es en el Vive Claro directamente, el cual tiene un costo de $47.000 COP para carros y $37.000 COP para motos. El segundo lugar habilitado es en el parque Simón Bolívar, el cual queda a una distancia del recinto de 1.2 kilómetros aproximadamente, es decir 15 minutos caminando.

Le puede interesar: Gane boletas conmemorativas para ir al concierto de Guns N’ Roses en Bogotá con Radioacktiva: participe aquí

Link para hacer reserva parqueadero para concierto de Guns N’ Roses

Las personas que quieran adquirir el servicio del parqueadero deben tener en cuenta los siguientes puntos:

El parqueadero se habilita desde la apertura de puertas del evento hasta una hora y media después de finalizado. Quien exceda estos tiempos deberá cancelar una tarifa adicional en el lugar. Su cupo ya está asegurado y no se tiene que preocupar por el ingreso, lo puede hacer cuando desee. Para solicitar la devolución solo debe solicitarlo antes de la apertura de puertas del parqueadero (7:00 a.m.)

Para hacer la reserva, ingresé al siguiente link: https://www.redparking.co/ y luego oprima en la opción deseada (lugar y tipo de vehículo). Después, cree su cuenta o inicie sesión, botón de compra, tenga en cuenta los términos y condiciones, seleccioné el método de pago y haga efectiva la compra.