Gane boletas conmemorativas del show de Guns N’ Roses en Bogotá con Radioacktiva: participe aquí
Guns N’ Roses dirá presente en Bogotá, y desde Radioacktiva lo celebramos con un concurso por 2 boletas conmemorativas.
Guns N’ Roses se prepara para lo que será un show imperdible en Bogotá. Esta histórica banda prepara un concierto histórico, para cada uno de sus fans en el país, en medio de una gira brillante.
Los grandes éxitos de esta agrupación volverán a retumbar en la capital del país, esta vez desde el escenario del Vive Claro.
Para empezar a vivir la previa de este legendario concierto, en Radioacktiva les tenemos un concurso imperdible con el que podrá ganar boletas conmemorativas de este show.
Para nadie es un secreto que Guns N’ Roses es una de las bandas más queridas en Colombia. La agrupación de Axl Rose ha protagonizado varios shows en el país, donde el cariño de su público ha sido notable.
En este 2025 sus fans podrán verlos nuevamente en vivo, en una doble fecha que tendrá lugar en Bogotá y Medellín los días 7 y 11 de octubre.
Si aun no tiene su boleta para estos shows, puede adquirirlas a través de Ticketmaster, cuya plataforma oficial aun muestra disponibilidad de entradas.
Sin embargo, para celebrar este show, desde Radioacktiva les tenemos un concurso imperdible para ganar boletas conmemorativas.
Lo único que deberá hacer es rellenar este formulario con sus datos personales, y a su vez responder un cuestionario sobre Guns N’ Roses.
Cabe destacar que estas boletas son conmemorativas, por lo que no son válidas para ingresar al concierto.
Las primeras 2 personas en completarlo de manera correcta serán los ganadores, siempre y cuando no haya ganado otro premio con la emisora en los últimos 5 meses.
Los términos y condiciones pueden ser repasados aquí.