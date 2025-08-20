Noel Gallagher reveló la verdad de su relación con Liam y la reunión de Oasis: “lo había olvidado”

Noel y Liam Gallagher han sido de los grandes protagonistas de la escena rock en este 2025. Los hermanos que conforman Oasis volvieron a los escenarios, luego de varios años de distanciamiento y ausencia.

Particularmente, esto cumplió el sueño de varios fanáticos de Oasis, quienes pudieron volver a ver a sus ídolos juntos más de 1 década después.

Esta experiencia ha sido, sin dudas, inolvidable, pero, incluso el propio Noel Gallagher reveló como se ha sentido al compartir nuevamente banda con su hermano Liam.

Noel Gallagher reveló la verdad de su relación Liam

Para ningún fanático de Oasis es un secreto que Noel y Liam Gallagher han tenido una relación compleja. Ambos hermanos han tenido varios ‘rifirrafes’ a lo largo de los años, los cuales llevaron a su separación hace algunos años.

Son varias las anécdotas que funcionan como testigo de esta difícil relación entre los Gallagher, y la forma en que mantener a flote Oasis resultó complejo por varios años.

De hecho, para muchos esta reunión de la banda británica acabaría siendo un fracaso, ya que se pelearían de nuevo.

Sin embargo, por ahora, todo ha ido sobre ruedas, e incluso, Noel reveló recientemente en una entrevista para talkSPORT que se ha divertido en esta gira de reunión.

“Ha sido genial estar de vuelta en una banda con Liam, había olvidado lo divertido que era” aseguró Noel, quien además expresó que su hermano está en un gran momento vocal.

El propio guitarrista explicó que su hermano es capaz de hacer cosas que él no, lo que lo lleva a ser, sin dudas, un gran ‘frontman’ en los estadios.

Finalmente, el mayor de los Gallagher también reveló que lo ha sorprendido el recibimiento de los fans a este show, e incluso ha estado nervioso en medio de algunos de estos shows.

Los próximos conciertos en la gira de Oasis

Desde su regreso el pasado 4 de julio en la ciudad de Cardiff, Oasis no ha parado, y ha llevado un gran recorrido que incluso ya les permitió acabar la parte británica de esta gira.

Luego de este paso, la banda se prepara para presentarse por Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, y por supuesto, Latinoamérica, con paradas puntuales en Corea del Sur y nuevamente en Inglaterra.

Los próximos shows pautados para Oasis son los siguientes:

– Toronto, Canadá – 24 y 25 de agosto

– Chicago, Estados Unidos – 28 de agosto

– East Rutherford, Estados Unidos – 31 de agosto y 1 de septiembre

– Pasadena, Estados Unidos – 6 y 7 de septiembre

– Ciudad de México, México – 12 y 13 de septiembre

– Londres, Inglaterra – 27 y 28 de septiembre

– Goyang, Corea del Sur – 21 de octubre

– Tokio, Japón – 25 y 26 de octubre

– Melbourne, Australia – 31 de octubre, 1 y 4 de noviembre

– Sydney, Australia – 7 y 8 de noviembre

– Buenos Aires, Argentina – 15 y 16 de noviembre

– Santiago, Chile – 19 de noviembre

– Sao Paulo, Brasil – 22 y 23 de noviembre