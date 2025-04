Ellos son los artistas con los que Noel Gallagher formaría su banda “ideal” ¿Está Liam?

Noel Gallagher, el icónico miembro de la banda británica Oasis, es uno de los artistas más importantes de la escena del rock a nivel mundial. Su talento como guitarrista y compositor fue clave para que la agrupación alcanzara la fama mundial en los años 90. Junto a su hermano Liam, el artista creó himnos como como «Wonderwall», «Don’t Look Back in Anger» y «Live Forever».

Aunque Oasis se disolvió en 2009, Noel Gallagher no detuvo su carrera musical y conformó su propia banda bajo el nombre de ‘Noel Gallagher’s High Flying Birds’. Siendo él el vocalista y principal miembro de la agrupación, el artista continuó haciendo música manteniendo la esencia de su estilo.

A lo largo de su carrera, Noel Gallagher se ha caracterizado por su habilidad para escribir canciones que conectan con su público. Álbumes como «As You Were» (2017) y «Why Me? Why Not.» (2019), mantienen viva la esencia del sonido que lo hizo famoso durante su etapa en Oasis.

Pese a que la banda de los hermanos Gallagher se disolvió hace más de una década, Liam y Noel decidieron dejar sus diferencias de lado para regresar a los escenarios con una gira mundial que se llevará a cabo durante el 2025.

Por el momento, la banda solo incluyó a países como Reino Unido, Irlanda y otras ciudades de América del Norte, Asia y Australia. En cuanto a América Latina, Oasis solo anunció que solo estará a México, Chile, Argentina y Brasil.

Así estaría conformada la banda ideal de Noel Gallagher

En medio del regreso de Oasis a los escenarios, el portal ‘IndieHoy’ revivió una entrevista en la que Noel Gallagher reveló quiénes son los artistas con los que él conformaría su agrupación ideal. En aquella oportunidad, el músico afirmó que le gustaría trabajar con Paul Weller y Johnny Marr.

“Yo, Johnny Marr, Paul Weller – un álbum y una gira sería genial”, expresó Noel Gallagher.

En la misma entrevista, Noel habló sobre el rol que ocuparía cada uno de los miembros y hasta reveló el nombre de un miembro más.

“Paul Weller cantando y tocando teclados, yo tocando la guitarra rítmica, Johnny en la guitarra principal. ¿Batería y bajo? Reni de The Stone Roses en la batería”, reveló el artista de Oasis.

Finalmente, el artista también recordó cuál fue, para él, el último ‘supergrupo’. “Asia, la banda formada por John Wetton, Steve Howe, Geoff Downes y Carl Palmer fue el último gran supergrupo, algo increíble”, dijo.