La polémica razón por la que le prohibieron a Liam Gallagher lanzar maracas a sus fans

Durante su regreso triunfal a los escenarios con la gira Live ‘25, Oasis ha dado mucho de qué hablar, no solo por la potencia de su show, sino también por un inesperado cambio en la rutina de Liam Gallagher.

El vocalista, conocido por su actitud desafiante y sus gestos icónicos, reveló en su reciente concierto en Edimburgo que le han prohibido arrojar maracas y panderetas al público, un gesto que durante años fue parte de la experiencia Oasis.

“Me han dicho que no puedo tirar mi pandereta ni mis maracas esta noche. Me dijeron: ‘No hagas más esa mierda, porque no saben comportarse’”, compartió el cantante desde el escenario del Murrayfield Stadium, generando una oleada de abucheos y reacciones sorprendidas entre los asistentes. La información fue confirmada por The Sun, que presenció el momento en el que Liam rompía la noticia con su habitual tono sarcástico.

LIAM GALLAGHER BANNED FROM THROWING TAMBOURINE AND MARACAS INTO CROWD DURING OASIS GIGS



The ban is said to have been put in place after two men mobbed a female fan and snatched the maracas from her at one of the Live Forever band's Wembley concerts on the Oasis Live '25 Tour.… pic.twitter.com/8cFsh22fXk — Oasis World (@oasisworld_) August 15, 2025

¿Cuál es la razón detrás de la prohibición?

El motivo detrás de esta insólita decisión no es otro que la seguridad de los fans. En conciertos anteriores, la lucha por quedarse con los instrumentos lanzados por Gallagher desató auténticas batallas campales en las gradas.

En redes sociales, las consecuencias físicas de estos enfrentamientos no tardaron en aparecer. Algunos seguidores compartieron imágenes de moretones, cortes y hasta chichones en la cabeza. Un fan escribió en tono de broma en X (antes Twitter): “Mi esposa está eufórica con sus nuevas maracas. Probablemente debería haberlas atrapado con las manos y no con la cabeza”.

The wife is buzzing with her new maracas. Probably should’ve caught them with her hands and not her head 😂 Thanks @liamgallagher 😂 pic.twitter.com/RwtFbKBuej — Lee Fisher (@leefisher47) July 4, 2025

Pese a estas polémicas, la gira Live ‘25 sigue arrasando con cada parada. Luego de presentarse en Edimburgo, la banda británica se prepara para llevar su espectáculo al continente americano. En las próximas semanas, Oasis visitará ciudades clave como Toronto, Chicago, East Rutherford, Pasadena y Ciudad de México, donde se espera una asistencia masiva.

El gran cierre de esta etapa será en el legendario estadio de Wembley en septiembre, antes de embarcarse en una ambiciosa ruta internacional que los llevará por Corea del Sur, Japón, Australia, Brasil, Chile y Argentina. En Buenos Aires, los días 15 y 16 de noviembre, el grupo se presentará con localidades agotadas en el estadio de River Plate, un lugar emblemático para la historia del rock en Latinoamérica.

