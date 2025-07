Este es el mejor concierto de todos los tiempos para Noel Gallagher; lo dejó “alucinado”

Noel Gallagher es sin lugar a duda una de las figuras más reconocidas del rock británico. Su participación en Oasis, como guitarrista, compositor y segundo vocalista, lo llevó a la fama mundial, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes de la escena rockera en los años 90.

Con canciones como ‘Wonderwall’, ‘Don’t Look Back in Anger’ y ‘Champagne Supernova’, Noel y su hermano Liam no solo definieron el sonido del britpop, sino que también se convirtieron en una referencia obligada para varias generaciones de músicos.

Además de su participación en Oasis, banda que regresa a los escenarios en julio de 2025, Noel Gallagher ha demostrado ser todo un crítico de la música y fiel conocedor de otras corrientes. Su trayectoria como músico, pero también como fan lo han llevado a dar su opinión sin filtro sobre diversas bandas y estilos.

El mejor concierto de todos los tiempos, según Noel Gallagher

El medio ‘IndieHoy’ recordó una entrevista en la que Noel Gallagher reveló cuál es el mejor concierto de la historia, según su criterio. Al respecto, para el músico de Oasis el mejor show de todos los tiempos pertenece a uno que hizo U2 durante la gira Zoo TV.

Noel Gallagher recordó la experiencia que vivió al ver en vivo a la banda irlandesa y cómo ese momento que lo marcó profundamente.

“Los había visto en esa gira de Zoo TV, y el cartel era ese día, y esto no es mentira: Public Enemy, Kraftwerk y U2”, recordó Gallagher. Además, añadió que, “Fue el mejor concierto de todos los tiempos. Recuerdo que había un DVD, lo veía cuando era roadie y se burlaban. Pero me dejó alucinado”.

Gallagher ya era fanático de U2 antes de poder compartir escenario con ellos años más tarde. El grupo liderado por Bono es reconocido por sus innovadoras puestas en escena y una capacidad única para conectar con el público, cualidades que, según Noel, quedaron más que claras en aquel espectáculo.

En 2017, durante la gira sudamericana de U2, ambos artistas compartieron tarima nuevamente, consolidando una relación artística que había comenzado muchos años atrás como admiración a distancia.