¿Por qué se separó Oasis? Razón poco conocida que llevó a la banda en caminos separados

Oasis, la legendaria banda británica que dejó una marca indeleble en el Britpop, podría estar preparando un sorprendente regreso, según informes recientes de medios como The Sun.

El anuncio ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan con ansias la revelación que la banda tiene planeada para el martes 27 de agosto a las 8:00 de la mañana, hora local (2:00 a. m. en Colombia). Este anuncio cobra aún más importancia ya que coincide con el aniversario de la separación de la banda.

¿Por qué se separó Oasis?

El 28 de agosto de 2009, Oasis se desmoronó cuando Noel Gallagher, uno de sus miembros fundadores, decidió abandonar la banda. Su salida marcó el fin de una era para la música británica y fue el resultado de años de tensiones entre él y su hermano Liam.

El último incidente que llevó a la ruptura definitiva ocurrió justo antes de un concierto en el festival Rock en Seine, en París, cuando Liam rompió la guitarra de Noel durante una acalorada discusión entre los hermanos.

Desde su formación en 1991 en Manchester, Oasis no solo alcanzó el estrellato rápidamente con su álbum debut Definitely Maybe en 1994, sino que también se convirtió en una de las bandas más influyentes de la época.

Sin embargo, las constantes fricciones entre Noel y Liam comenzaron a manifestarse pronto. En 1994, durante una gira en Estados Unidos, Noel abandonó temporalmente la banda tras un altercado en el que Liam le arrojó un pandero, un evento que inspiró la creación de la canción «Talk Tonight».

La dinámica entre los hermanos Gallagher fue tanto la fortaleza como la perdición de Oasis. A pesar de que juntos impulsaron a la banda a la cima del éxito, sus constantes conflictos internos los llevaron a la disolución. Noel Gallagher, en el documental Supersonic de 2016, señaló: «La mayor fortaleza de Oasis éramos Liam y yo. También fue lo que al final nos llevó a la ruina». Este documental ofrece una visión profunda de la relación complicada que, con el tiempo, debilitó a la banda y condujo a su separación.

Más de una década después, los rumores de un posible regreso de Oasis han despertado la emoción de sus fanáticos y el interés en una de las bandas más icónicas del Britpop. El mundo de la música está a la expectativa de lo que podría ser uno de los retornos más significativos en la historia reciente.