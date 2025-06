La histórica canción de Nirvana que superó los dos mil millones de reproducciones en YouTube

Nirvana es una de las grandes bandas que posee la industria musical, y el rock de manera particular. La agrupación liderada por Kurt Cobain logró grandes hitos, especialmente por el talento de esta banda en concreto.

Concretamente, esta agrupación fue capaz de dejar un legado inolvidable, además de varios éxitos que acabaron por ser himnos destacados.

De hecho, recientemente, uno de estos grandes éxitos logró un histórico éxito, luego de superar los 2 mil millones de reproducciones.

El histórico éxito de Nirvana con dos mil millones de reproducciones

Nirvana tiene un catálogo notable y grande de éxitos que destacan dentro de la industria musical. Muchas producciones de esta banda poseen un reconocimiento destacado a nivel mundial.

De hecho, muchos de los álbumes y éxitos de Nirvana, resultan famosos para los amantes de la música. ‘Nevermind’ o ‘In Utero’ son solo algunos de los momentos destacados del catálogo de esta banda.

Pero, hay una canción en particular que brilla por encima de las otras dentro de la cultura rock, y se trata, sin dudas, de ‘Smells Like Teen Spirit’.

Esta canción, indudablemente se convirtió en un himno generacional, y también del rock en particular, gracias a la potencia y la letra icónica escrita por la banda.

Dicho éxito es reconocido de manera particular, gracias a varios hitos que consiguió dentro de la industria.

De hecho, hace pocos días consiguió uno nuevo en YouTube, al alcanzar un número impresionante de visitas, gracias a sus fanáticos alrededor del mundo.

Nirvana alcanzó con esta canción la cantidad de 2.008.694.137 visitas, lo que la convirtió en la canción más escuchada de la banda en esta plataforma.

En particular, el top 5 de estas canciones para Nirvana es completado con: ‘Come As You Are’, ‘The Man Who Sold The World’, ‘Lithium’, y ‘Heart-Shaped Box’.

Sin embargo, la diferencia entre el primer y el segundo lugar es notable, esto ya que ‘Come As You Are’ hasta ahora acumula un total de 619.914.784 reproducciones.

Indudablemente, cada uno de ellos se ha convertido en parte histórica de la música.

Lo cierto es que ‘Smells Like Teen Spirit’ es una canción de éxito brillante para Nirvana, e incluso, uno de los pilares que han impulsado la carrera de esta banda.