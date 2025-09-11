La primera canción de rock en alcanzar el puesto 1 en el Billboard Hot 100; fue en 1964

Hablar de las listas de Billboard es hablar de la historia misma de la música. Desde mediados del siglo XX, la revista estadounidense se convirtió en un referente mundial para medir el éxito de los artistas y sus canciones.

Entre todos sus rankings, el más popular es el ‘Billboard Hot 100’, que salió por primera vez el 4 de agosto de 1958. Este listado surgió como una clasificación completa que reunía en una sola medición las ventas de sencillos en tiendas, la cantidad de veces que sonaban en la radio y las reproducciones en las populares máquinas de discos conocidas como ‘jukebox’.

Le puede interesar: El álbum de Metallica que cumple más de 15 años en el Billboard 200; hizo historia

Su creación marcó un antes y un después, ya que hasta entonces Billboard publicaba varios listados independientes, como ‘Best Sellers in Stores’ (ventas), ‘Most Played by Jockeys’ (radio) y ‘The Top 100’ (ventas y radio combinadas), que fragmentaban la información. Con el Hot 100, la industria musical y el público finalmente tuvieron una referencia clara para saber cuál era la canción más escuchada y vendida en Estados Unidos.

El rock, que comenzó a ganar fuerza en la segunda mitad del siglo XX, siempre encontró un lugar dentro de este listado. No obstante, fue necesario esperar hasta 1964 para que una canción de este género alcanzara, por primera vez, el anhelado puesto número uno. El hito llegó de la mano de The Beatles.

El primer número uno del rock en el Billboard Hot 100

El sencillo “I Want to Hold Your Hand” debutó en el Hot 100 el 18 de enero de 1964. En cuestión de dos semanas, alcanzó la cima del listado: el 1 de febrero de 1964 llegó al puesto número uno, donde se mantuvo durante siete semanas consecutivas. En total, la canción permaneció 15 semanas en la lista, dejando en claro su gran impacto en el momento.

Con este éxito, Los Beatles marcaron el inicio de su reinado en Estados Unidos y abrieron las puertas a la llamada “invasión británica”, un movimiento en el que numerosas bandas del Reino Unido comenzaron a dominar las listas y cambiar la historia del rock.

Ese mismo año, el grupo también alcanzó otro hito al colocar su tema ‘She Loves You’ como la segunda canción más importante de 1964 según el ranking anual de Billboard.

“I Want to Hold Your Hand” no solo fue un éxito comercial, sino también cultural, pues se convirtió en un himno generacional que mostró el poder transformador del rock en la juventud de la época.