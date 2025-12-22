Nacional vs. Inter de Miami; Fecha oficial para comprar entradas para ver a Messi en Medellín

El partido entre Nacional vs. Inter de Miami en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín ya es una realidad, por lo que en redes sociales ya hay varias personas hablando de todo lo que será este magno evento deportivo. Esta será la primera vez que el equipo norteamericano juega contra el verdolaga, por lo que hay mucha emoción de ver lo que será este encuentro deportivo que nadie se quiere perder.

Hace varias semanas se dio a conocer toda la información del evento, en donde mencionaron que este sería el primer amistoso internacional que tendrían los verdolagas. Además, hay mucha ilusión porque varias de las figuras del Inter de Miami, entre ellas Messi, harán parte de todo lo que será el evento deportivo del año.

Leer más: Reconocido árbitro colombiano fue suspendido de por vida por decisión de la Comisión Arbitral

Precio de las entradas para ver a Messi en el partido Nacional vs. Inter de Miami

Según dio a conocer el equipo paisa, el partido se va a desarrollar el próximo sábado 31 de enero del 2025 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y muchos han mencionado que esto sería el partido de la historia. Además, se va a dar en medio de todos los partidos que tiene Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026-1 en la fase de todos contra todos.

Las boletas para poder ver a Messi en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín jugando contra Atlético Nacional van a salir a la venta HOY lunes 22 de diciembre del 2025. Van a estar disponibles desde las 10:00 a.m. Hay que tener en cuenta que van a salir para todo el público al mismo tiempo, por lo que no habrá preventa para los abonados.

Toda la información sobre las boletas estará disponible en la página oficial de tribunaverde.com, la página oficial de venta de boletería de Atlético Nacional. Por lo que desde allí puede acceder a todo lo que necesite sobre el evento.

Precio de las entradas Atlético Nacional vs. Inter de Miami

Occidental Alta $1.290.000

Occidental Baja $1.090.000

Oriental alta $960.000

Oriental baja $840.000

Norte alta $500.000

Sur alta $500.000

Precio de las entradas Atlético Nacional vs. Inter de Miami (Abonados Nacional)

Occidental Alta $1.161.000

Occidental Baja $ 981.000

Oriental alta $864.000

Oriental baja $756.000

Norte alta $450.000

Sur alta $450.000

En la zona norte y sur estará habilitada una tribuna llamada ‘Somos 2’, con el fin de que las personas vayan acompañadas al evento deportivo a un precio especial.