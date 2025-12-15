La gran figura del Tolima que no podrá jugar la final de la Liga BetPlay frente al Junior

Después de un semestre llenó de grandes emociones, Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla se enfrentan por última vez este 2025 para disputar el título de la Liga BetPlay-II. Sin embargo, una mala noticia lleva para el conjunto ‘Vinotinto’ recibió una mala noticias, pues una de sus grandes figuras no estará presente. ¿Por qué?

El partido de ida se jugó en el Estadio Metropolitano, donde Junior logró consolidar su victoria a los 39 minutos, sumando 3 tantos, mientras que Tolima quedó en 0. El equipo ibaguereño buscará remontar y llevarse el título, mientras que el ‘Tiburón’ tiene objetivo mantener la diferencia de goles.

Lea también: Inteligencia artificial pronosticó al ganador de la final entre Junior y Deportes Tolima: ¿Gana el ‘tiburón’?

Figura del Tolima se pierde la final de la Liga Betplay

Durante el compromiso que se disputó el pasado viernes 12 de diciembre, la expulsión de Sebastián Guzmán marcó un rumbo diferente para Tolima. En el minuto 66, el jugador se dejó provocar por Teófilo Gutiérrez, a quien le pegó un cabezazo, ocasionando su expulsión y automáticamente perdió su posibilidad de estar presente en el campo para el partido de vuelta.

Sebastián Guzmán, con su entrada, logró colocar al Tolima en campo rival y posicionarlo ahí. Sostenerlo. El equipo estaba hundiendo al Junior y tratando de generar peligro por izquierda. Su expulsión, nos privó de un gran 2T. Ingenuo y poco inteligente. https://t.co/VEqyeMkW44 — A Un Toque (@AUnToque_Co) December 13, 2025

La expulsión de Sebastián generó gran desconcertación en la hinchada, teniendo en cuenta el resultado y la sorprendente ventaja del Junior. Sin embargo, otros catalogaron la provocación de Teófilo como un conducta antideportiva.

Sebastián Guzmán se pornunció ante la expulsión

Ante la situación, el jugador del Tolima se pronunció para reconocer su error y pedir disculpas a la hinchada por lo sucedido durante el juego. Allí expresó su frustración por el resultado y su sentimiento tras las críticas que inundan las redes por la acción que cometió.

“Es de humanos equivocarse, pero es de hombres reconocer. Hoy debo agachar mi cabeza porque fallé. Perdón, perdón a la hinchada, a mi ciudad, a todo un departamento y a este lindo escudo que represento. Quiero dejar claro nunca nada es con intención… Me dejé llevar por la adrenalina… y la frustración de un resultado que no queríamos, me dolía. Hoy me están juzgando y soy el centro de críticas, pero lo asumo con total responsabilidad”, dijo Sebastián Guzmán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastian Guzman (@_sebasguzman10)

En el mismo comunicado, el jugador no dudó en pedir a la hinchada no bajar los ánimos y tener la fe a una posible rempontada. El partido de vuelta se jugará el próximo 16 de diciembre en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.