Octubre es el mes en el que se celebra la sensibilización sobre el cáncer de mama, por eso Millonarios se unió a esta importante campaña para concientizar a todos sus hinchas. La invitación es que los ‘embajadores’ asistan al estadio El Campín para el partido contra Atlético Bucaramanga vistiendo una prenda rosada.

Millonarios FC lanza la campaña ‘Juntos jugamos por la vida’, en búsqueda de la sensibilización del cáncer de mama, la iniciativa busca unir al equipo, la hinchada y la comunidad con un propósito común: rendir homenaje, sensibilizar y acompañar a todas las mujeres que luchan contra esta enfermedad.

¿Cómo funciona la campaña?

Los jugadores tendrán una camiseta rosada que transmite un mensaje de resistencia, esperanza y solidaridad, por eso se espera que El Campín se pinte de rosa. El gran objetivo es concientizar y conectar.

El objetivo es fomentar la detección temprana, el autocuidado y los controles médicos preventivos. Por eso, junto con la camiseta rosada, se distribuirán materiales informativos sobre el autoexamen, reforzando el mensaje de la prevención.

En alianza con la Fundación Luz Rosa, el equipo rendirá homenaje a mujeres sobrevivientes del cáncer de mama. Sus historias serán compartidas como testimonios de valentía y esperanza, inspirando a toda la comunidad.

¡En octubre, Millonarios FC demuestra que la solidaridad también hace parte del juego!