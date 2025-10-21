Millonarios vs Atlético Bucaramanga: hora y dónde ver EN VIVO el partido clave

Millonarios y Atlético Bucaramanga serán protagonistas en un choque clave este 21 de octubre. El equipo ‘embajador’ se medirá con los santandereanos, en un partido que podría definir su futuro en la Liga BetPlay 2025-II.

El equipo azul necesita con urgencia una victoria, pero se medirá, nada más y nada menos que, al líder del campeonato local en este semestre 2 de 2025.

Este partido será de los más importantes del momento en el balompié colombiano, y por ello, aquí les contamos los detalles del encuentro.

El ‘embajador’ se la juega en la Liga BetPlay 2025-II

Millonarios ha atravesado un semestre ciertamente complejo en lo deportivo. Los ‘embajadores’ han enfrentado varias bajas debido a lesiones, lo que ha evitado que encuentre una consistencia en su nivel.

Esta misma caída ha generado que el equipo capitalino pierda varios puntos claves, lo que evitó que esté en la parte alta de la tabla.

Por el momento, la clasificación marcha de la siguiente manera:

1- Independiente Medellín – 31 puntos

2- Junior de Barranquilla – 31 puntos

3- Atlético Bucaramanga – 30 puntos

4- Atlético Nacional – 28 puntos

5- Fortaleza – 28 puntos

6- Deportes Tolima – 26 puntos

7- Llaneros – 25 puntos

8- Independiente Santa Fe – 22 puntos

9- Rionegro Águilas – 21 puntos

10- América de Cali – 20 puntos

11- Alianza – 20 puntos

12- Deportivo Cali – 20 puntos

13- Once Caldas – 19 puntos

14- Deportivo Pereira – 18 puntos

15- Unión Magdalena – 18 puntos

16- Millonarios – 17 puntos

17- Envigado – 16 puntos

18- Deportivo Pasto – 13 puntos

19- Boyacá Chicó – 13 puntos

20- La Equidad – 11 puntos

Millonarios deberá buscar la victoria este 21 de octubre para poder mantenerse con vida en este torneo. De lo contrario, estará al borde de la eliminación matemática.

Aun así, los hinchas ‘embajadores’ confían en un buen despertar de los capitalinos que aun deberán disputar partidos ante: Independiente Santa Fe, Once Caldas, Envigado y Boyacá Chicó, los cuales marcarán el cierre de su todos contra todos.

Hora y dónde ver el Millonarios vs Atlético Bucaramanga

Este partido tendrá lugar este 21 de octubre desde el estadio Nemesio Camacho El Campín. El puntapié inicial se llevará a cabo a partir de las 6:00 p.m.

La transmisión oficial se podrá seguir a través de la señal de WinSports.