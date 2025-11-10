Millonarios FC abre su convocatoria de fútbol femenino: así puedes participar
El equipo capitalino se prepara para recibir a las mujeres que busquen mejorar su carrera deportiva
Millonarios FC inició su convocatoria para las mujeres que desean formarse como jugadoras profesionales. La cita es del 12 al 14 de noviembre y las jugadoras podrán aprender, competir y crecer a mayor nivel.
Las participantes deben tener además de talento, actitud, una buena dinámica en equipos y sobre todo amor y pasión por los colores azul y blanco. Millonarios FC promete que la experiencia de ser parte del equipo es única, cuenta con entrenadores calificados, proyección a torneos nacionales e interclubes y un entorno que impulsa el desarrollo humano y futbolístico de cada jugadora.
¡La preinscripción ya está disponible!
Las veedurías femeninas se preparan para recibir el talento y potencial de las mujeres que están listas para dejar su nombre en la historia del fútbol femenino de la mano con Millonarios FC .
