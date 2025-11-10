Millonarios FC abre su convocatoria de fútbol femenino: así puedes participar

Millonarios FC inició su convocatoria para las mujeres que desean formarse como jugadoras profesionales. La cita es del 12 al 14 de noviembre y las jugadoras podrán aprender, competir y crecer a mayor nivel.

Las participantes deben tener además de talento, actitud, una buena dinámica en equipos y sobre todo amor y pasión por los colores azul y blanco. Millonarios FC promete que la experiencia de ser parte del equipo es única, cuenta con entrenadores calificados, proyección a torneos nacionales e interclubes y un entorno que impulsa el desarrollo humano y futbolístico de cada jugadora.

¡La preinscripción ya está disponible!

Las veedurías femeninas se preparan para recibir el talento y potencial de las mujeres que están listas para dejar su nombre en la historia del fútbol femenino de la mano con Millonarios FC .

FECHA HORARIO Y CATEGORIA :