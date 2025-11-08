Colombiano Andrés Perea sufre una espantosa lesión durante un partido de la MLS

El fútbol mundial volvió a estremecerse tras una de las lesiones más impactantes del año. El protagonista fue Andrés Perea, mediocampista colombo-estadounidense del New York City FC, quien sufrió un espeluznante accidente durante el duelo de los Playoffs de la Major League Soccer (MLS) frente al Charlotte FC. La escena, ocurrida en el Bank of America Stadium, paralizó a jugadores, hinchas y cuerpo técnico por la gravedad del momento.

El incidente se produjo alrededor del minuto 71, cuando Perea saltó para disputar un balón aéreo junto al defensor Malanda, del Charlotte. Al caer, su pie derecho quedó atrapado en el césped mientras el resto de su cuerpo continuó el movimiento de descenso, generando una torsión brutal en el tobillo. “La punta de su pie quedó anclada en el campo y el impulso del salto hizo el resto”, explicaron analistas tras revisar las imágenes, que rápidamente se viralizaron por lo estremecedoras.

La reacción fue inmediata. Compañeros, rivales y árbitros pidieron asistencia médica con gestos de angustia, mientras Perea permanecía tendido en el suelo con evidentes muestras de dolor. El cuerpo médico del New York City FC ingresó rápidamente al terreno de juego y, tras una primera evaluación, determinó que el futbolista debía ser retirado en camilla. El estadio entero respondió con un emotivo aplauso, reconociendo la entrega del jugador.

While up 2-0 New York City #NYCFC Midfielder Andres Perea suffers gruesome injury in Game of #MLSCupPlayoffs in Charlotte. Prayers up for a full swift recovery. pic.twitter.com/JOiYTV8FAU — Edwin Games (@EdwinGames4) November 8, 2025

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas el jugador Andrés Perea?

Aunque el club aún no ha emitido un parte médico oficial, las imágenes de la jugada sugieren una lesión de alta complejidad. Los especialistas apuntan a una fractura y/o luxación grave del tobillo o la pierna derecha, lesiones que suelen requerir cirugía y largos periodos de rehabilitación. Según los tiempos estimados en casos similares, Perea podría estar fuera de las canchas entre seis y doce meses, dependiendo del tratamiento y la recuperación posterior.

El doloroso episodio ocurre en un momento clave para el New York City FC, que disputaba una fase decisiva de los Playoffs de la MLS. Perea, quien había sido titular y pieza importante en el esquema del equipo, deja una ausencia significativa en el mediocampo.