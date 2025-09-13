¡Millonarios cada vez más cerca de los ocho! Esto debe pasar para que clasifique a cuadrangulares

El equipo embajador tendría todo listo para poder clasificar a los cuadrangulares en las primeras ocho posiciones, así lo han dado a conocer en las últimas ruedas de prensa que han rendido al finalizar los encuentros deportivos. Incluso, desde la llegada del técnico Hernán Torres, algunos de los hinchas han manifestado que se ha visto un claro cambio, que los ilusiona con poder conseguir una nueva estrella, antes de que termine el 2025.

A la fecha de este sábado 13 de septiembre y antes del partido de Millonarios contra Alianza en Valledupar, ya algunos han hecho cuentas de lo que necesita el equipo albiazul para poder conseguir un puesto entre los ocho. Entre las cuentas hablan sobre los partidos que tendría que ganar y cómo le tendría que ir a los otros equipos para que pueda sumar.

Así puede clasificar Millonarios a los cuadrangulares 2025-2

Los hinchas del equipo embajador están listos para celebrar una nueva estrella, pero esto no ha sido tan fácil, pues en las últimas semanas las cuentas no han favorecido al equipo albiazul. Incluso, su técnico renunció antes de que terminara el semestre, dando la bienvenida a Hernán Torres, un personaje que ya había estado en el equipo y que busca llevarlos a la final.

Por eso, los seguidores del grupo se han ilusionado en los últimos días, todo esto al ver que en los últimos encuentros han sumado +3 e incluso lograron un empate en medio del clásico contra Santa Fe. Gracias a eso, Millonarios se encuentra en la posición número 11 con 11 puntos en 10 partidos jugados, una estadística que no es del todo buena, pero que le podría alcanzar para clasificar.

Ahora, en caso de que el equipo capitalino logre ganar en el partido de este sábado 13 de septiembre en Valledupar y Santa Fe pierda el partido del domingo 14 de septiembre contra Unión Magdalena, al igual que Pereira no logre ganar contra Llaneros, esto favorece al grupo embajador. Incluso, haciendo cuentas de que todo el panorama se de a favor de los azules, Millonarios podría entrar a las primeras ocho posiciones antes de que termine el fin de semana.

Pero esto no será suficiente para poder pasar a la fase de cuadrangulares, sino que tiene que seguir conectado con su objetivo, al punto que logre ganar todos los próximos encuentros deportivos y así mantener su posición e incluso subir. En caso de que no lo logre, tendría que empezar a depender de los resultados de los otros equipos, pero aún sería muy temprano para hablar de ese panorama.

Por ahora, todos los hinchas de Millonarios se encuentran ilusionados con una nueva estrella y más con el regreso de Leo Castro, quien fue figura del equipo en los últimos torneos, al ser uno de los goleadores del grupo embajador.