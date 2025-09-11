Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II tras victoria de Millonarios

La Liga BetPlay 2025-II cerró el pasado fin de semana la fecha 10, una jornada marcada por varios clásicos del fútbol colombiano.

Unión Magdalena sorprendió a Junior con un 3-1, mientras que los duelos entre Millonarios y Santa Fe, y América frente a Deportivo Cali, terminaron sin goles. El clásico paisa también dejó emociones con un empate 3-3 entre Medellín y Atlético Nacional.

Sin embargo, antes del inicio de la fecha 11, se disputaron dos compromisos pendientes que ayudaron a completar el calendario. El primero fue el 0-0 entre Bucaramanga y Once Caldas, correspondiente a la tercera jornada.

El segundo, jugado en El Campín, fue la victoria 1-0 de Millonarios sobre Deportivo Pasto, un resultado clave para que el equipo azul lograra escalar posiciones tras un arranque complicado en el torneo.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la victoria de Millonarios

El triunfo contra Pasto le permitió a Millonarios llegar a 11 puntos y ubicarse en el puesto 11 de la clasificación. Deportivo Pasto, en cambio, quedó con 9 unidades y descendió hasta la casilla 18, complicando su situación.

En cuanto a la cima de la tabla, Junior sigue liderando con 20 puntos. Luego, le sigue Independiente Medellín con 20 unidades y Fortaleza con 18. Atlético Bucaramanga está de cuartas con 17 puntos y Nacional de quintas con 17 unidades.

