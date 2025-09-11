Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II tras victoria de Millonarios
Millonarios logró quedarse con los tres puntos tras vencer a Deportivo Pasto por la mínima diferencia en el estadio El Campín.
La Liga BetPlay 2025-II cerró el pasado fin de semana la fecha 10, una jornada marcada por varios clásicos del fútbol colombiano.
Unión Magdalena sorprendió a Junior con un 3-1, mientras que los duelos entre Millonarios y Santa Fe, y América frente a Deportivo Cali, terminaron sin goles. El clásico paisa también dejó emociones con un empate 3-3 entre Medellín y Atlético Nacional.
Sin embargo, antes del inicio de la fecha 11, se disputaron dos compromisos pendientes que ayudaron a completar el calendario. El primero fue el 0-0 entre Bucaramanga y Once Caldas, correspondiente a la tercera jornada.
El segundo, jugado en El Campín, fue la victoria 1-0 de Millonarios sobre Deportivo Pasto, un resultado clave para que el equipo azul lograra escalar posiciones tras un arranque complicado en el torneo.
El triunfo contra Pasto le permitió a Millonarios llegar a 11 puntos y ubicarse en el puesto 11 de la clasificación. Deportivo Pasto, en cambio, quedó con 9 unidades y descendió hasta la casilla 18, complicando su situación.
En cuanto a la cima de la tabla, Junior sigue liderando con 20 puntos. Luego, le sigue Independiente Medellín con 20 unidades y Fortaleza con 18. Atlético Bucaramanga está de cuartas con 17 puntos y Nacional de quintas con 17 unidades.
