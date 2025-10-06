Miguel Ángel Russo, exdirector técnico de Millonarios, en grave estado de salud ¿Qué pasó?

Miguel Ángel Russo es un exfutbolista y actual director técnico de Club Atlético Boca Juniors de Argentina. El argentino de 69 años estuvo al frente dirigiendo al equipo capitalino Millonarios desde 2016 a 2018, consiguiendo que el embajador ganará su estrella número 15 en 2017, luego de cinco años sin saborear la victoria.

Sin embargo, en estos momentos su vida profesional pasó a un segundo plano, luego de que se conociera un parte médico, alarmando a todos sus seguidores. Miguel afronta una difícil situación de salud en Buenos Aires y su ausencia ha sido clara en los recientes juegos del Boca.

Lea también: ¿Cuándo vuelve Mackalister Silva a Millonarios? No se ilusionen

Esto se sabe del estado de salud de Miguel Ángel Russo

El argentino venció un fuerte cáncer de próstata mientras dirigía al ‘Embajador’ y ahora enfrenta una serie de complicaciones de salud. Según informaron a EFE fuentes del Xeneize, Miguel Ángel permanece bajo atención médica en su domicilio con una licencia desde finales de septiembre.

Este domingo, tras la victoria 5-0 de Boca Juniors ante Newell’s, Claudio Úbeda, el ayudante de campo que reemplazó al entrenador de Boca Juniors en los últimos dos partidos, dijo: “Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel que seguramente nos ha estado mirando por televisión”.

“Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Por eso empecé hablando y dedicándoselo a él, nosotros lo queremos mucho y queremos que se ponga bien. Le deseamos lo mejor”, agregó Ubeda.

Le puede interesar: Millonarios recupera a uno de sus titulares tras lesión: este es el partido en el que regresará

Lo único que se sabe hasta el momento es lo dicho por el periodista Leandro ‘Tato’ Olivera, reportero de Boca Juniors para el canal TyC Sports, donde reveló el delicado panorama.

“Está en su casa esperando a que pueda revertir esta situación difícil y delicada. Está débil, está grave”, mencionó.

“ESTÁ DÉBIL EL TÉCNICO DE BOCA”@tato_aguilera dio detalles del estado de salud de Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/fGr5cSzoT5 — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2025

Además, se conoció que en el último mes Miguel Ángel Russo fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud. Tanto su familia, colegas y seguidores esperan su pronta recuperación para verlo de nuevo en las canchas al frente del equipo argentino Boca Juniors.

Asimismo, se espera poder tener mayor información más adelante de su estado de salud y tener respuesta positiva a su condición médica.

* Con información de EFE