¿De qué está enfermo el padre de James Rodríguez? Esta es la condición de salud del familiar del astro

James Rodríguez es uno de los protagonistas del fútbol colombiano este 4 de septiembre. La estrella juega un partido clave ante Bolivia, en el cual puede sellar la clasificación al Mundial de 2026.

El capitán del combinado nacional tendrá la mente enfocada en el campo, pero, también será noticia por el grave estado de salud que atraviesa su padre, Wilson Rodríguez.

Recientemente Gol Caracol entrevistó a Jorge Luis Bernal, quien reveló detalles sobre el estado de salud del progenitor de James Rodríguez.

¿De qué está enfermo el padre de James Rodríguez?

Bernal es cercano a Wilson Rodríguez, y reveló que el padre del astro colombiano está en un momento muy delicado de salud.

Según reveló este conocido del progenitor de James Rodríguez, fue operado recientemente de la garganta, y está en recuperación.

Este familiar de Rodríguez tuvo que someterse a este procedimiento debido a un tumor que surgió en esta parte de su cuerpo, el cual debió ser operado.

James particularmente habría asegurado que en caso de que su padre deba ser llevado fuera del país para ser tratado de esta dificultad, él cargaría con los gastos económicos.

Bernal aseguró plenamente que Rodríguez ha estado muy atento a la salud de su padre, y se ha encargado de dar todos los cuidados necesarios para la recuperación de Wilson luego de su procedimiento quirúrgico.

La actualidad de la Selección Colombia

Por el momento, Rodríguez deberá concentrarse en la Selección Colombia, en dos partidos claves que le podrían permitir sellar la clasificación al Mundial de 2026.

En el primero de ellos, Colombia recibe a Bolivia en la ciudad de Barranquilla, mientras que en el segundo partido se medirá a Venezuela en condición de visitante.

La tabla de clasificación para este Mundial de 2026 marcha de esta manera por el momento:

1- Argentina – 35 puntos

2- Ecuador – 25 puntos

3- Brasil – 25 puntos

4- Uruguay – 24 puntos

5- Paraguay – 24 puntos

6- Colombia – 22 puntos

7- Venezuela – 18 puntos

8- Bolivia – 17 puntos

9- Perú – 12 puntos

10- Chile – 10 puntos

Esta doble fecha será clave para las aspiraciones de Colombia, con el objetivo de poder conseguir la clasificación a una nueva cita mundialista, tras su ausencia en el torneo de 2022 realizado en Qatar.