Los Tigres del Norte salieron en capítulo de Los Simpson: ¿Dónde ver el episodio? Le contamos

Los adorados personajes amarillos lo volvieron a hacer, por lo que en esta oportunidad hicieron una colaboración con ‘Los Tigres del Norte’, quienes dieron a conocer su nueva canción en medio de los últimos episodios. Esto sin duda llamó la atención de cientos de personas, quienes quedaron al tanto de lo que sería la actuación de los mexicanos en este importante programa.

Esta no es la primera vez que una celebridad aparece en el programa, por lo que ya en años pasados importantes figuras han sido protagonistas en la serie, haciendo una aparición especial en la serie. Entre ellos han salido Michael Jackson, Paul McCartney, Mick Jagger, entre otras celebridades de todos los géneros.

¿Dónde ver el episodio de Los Simpson con Los Tigres del Norte?

En las últimas horas, Disney, con la cadena de Fox, dio a conocer detalles sobre el nuevo episodio de Los Simpson que va a tener como invitados a Los Tigres del Norte. En esta oportunidad, los músicos mexicanos decidieron estrenar su nueva canción en medio de este capítulo de la serie en donde los personajes animados le dan vida a los artistas.

“El corrido de Pedro y Homero”, en donde la banda explica todo lo relacionado con su nueva canción que llamó mucho la atención de cientos de usuarios. Allí se ve a todos los integrantes de ‘Los Tigres del Norte’ pero en versión caricatura, vestidos con sus característicos trajes y tocando los instrumentos que suelen usar en todos sus shows.

Allí se habla de todo lo que vive un hombre abejorro, que fue pensado como esa persona latina que quiere dar a conocer todo lo relacionado con la cultura mexicana. Todo esto, después de que a lo largo de este año se diera a conocer toda la polémica por la política de migración que manejan en Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que la serie le da visibilidad a todo lo relacionado con personajes que han alzado la voz en contra de las políticas estadounidenses. Incluso, hay quienes dicen que este capítulo estaría dedicado a todos los latinos que viven en Estados Unidos y que han sido atacados durante los últimos meses.

El episodio se estrenó el pasado 26 de diciembre del 2025, por lo que ya lo puede encontrar en diferentes plataformas de streaming y se espera que pronto tenga transmisión en televisión internacional.