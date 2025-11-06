Así puede ver los primeros 5 minutos de la nueva temporada de Stranger Things HOY en Tudum de Netflix

Stranger Things es una de las series más populares de Netflix, por lo que desde el estreno de su primera temporada logró hacer historia en la plataforma. Ahora, tras varios meses de arduo trabajo y una producción impecable, se dio a conocer cuándo es la fecha de estreno de la nueva temporada, que llegará el próximo 26 de noviembre del 2025 a la pantalla chica.

Sin embargo, justo antes de que se de el gran lanzamiento del volumen uno de la nueva temporada de Stranger Things, la plataforma de streaming va a dar a conocer el primer adelanto de cinco minutos. Sin embargo, esto solo será en exclusiva, por medio de un evento en Tudum.

¿Cómo ver el adelanto de Stranger Things en Tudum de Netflix?

Según se dio a conocer en las últimas horas en redes sociales, a tan solo 20 días del lanzamiento oficial del volumen uno de la serie, se va a hacer un importante evento en donde los actores van a compartir con el público. Así lo reveló Netflix, quien va a tener transmisión en VIVO en Tudum de todo lo que será este momento.

Además, también se va a mostrar el primer adelanto de la serie, por lo que se van a transmitir cinco minutos de la nueva temporada en VIVO. Pero solo las personas conectadas podrán disfrutar de todo lo que será esta historia de conspiraciones gubernamentales que ha hecho historia.

Todas las personas interesadas en ver este adelanto y conectarse con el estreno de la quinta temporada de Stranger Things, deberán registrarse en las páginas web oficial de Tudum de Netflix y en el canal oficial de YouTube en donde se suben todos los adelantos de la serie. La transmisión oficial será a las 8:00 p.m. hora Colombia, por lo que a esa hora se dará inicio al en VIVO del evento.

Después de esto, el próximo 26 de noviembre del 2025 a las 5:00 p.m. se van a estrenar los primeros cuatro episodios de Stranger Things en Netflix. Después, el 25 de diciembre, los episodios del 5 al 7 y el 31, el capítulo final que marca el fin de esta producción.

Si no se quiere perder ningún momento de todo lo que será este adelanto de Stranger Things, deberá estar conectado o activar sus notificaciones en las cuentas oficiales de Netflix y de Stranger Things.