Los mejores estrenos de series para diciembre 2025; imperdibles para maratonear

Con la llegada de diciembre y sus días festivos, muchos hogares en Colombia aprovechan las vacaciones para ponerse al día con sus series favoritas. Ya sea en plan de maratón con la pareja, en tardes de descanso con la familia o incluso en solitario para desconectarse del caos de fin de año, las plataformas de streaming se convierten en el mejor plan casero. Por ello, le compartimos los mejores estrenos para este diciembre.

Estenos de series para diciembre 2025:

Furtivo:

Plataforma : Apple TV+

: Apple TV+ Fecha de estreno : 3 de diciembre de 2025.

: 3 de diciembre de 2025. Sinopsis: Thriller francés de seis episodios protagonizado por Benoît Magimel y Mélanie Laurent. La historia comienza con un día de cacería entre amigos que se convierte en pesadilla cuando otro grupo les ataca sin motivo. Tras un tiroteo y una muerte accidental, los sobrevivientes guardan silencio, pero pronto la paranoia y la venganza se apoderan de ellos. Se explora temas como la culpa, la lealtad y hasta dónde se puede llegar para proteger lo que se ama.

Los abandonados:

Plataforma : Netflix

: Netflix Fecha de estreno : 4 de diciembre de 2025.

: 4 de diciembre de 2025. Sinopsis: Western dramático ambientado en Oregón, en 1854, donde dos familias muy diferentes, formados por huérfanos y marginados, y los Van Ness, una familia adinerada con poder minero, luchan por el control de tierras en una región sin ley. Las matriarcas Fiona Nolan y Constance Van Ness encabezan esta epopeya de traición, amor prohibido y desigualdad social.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Temporada 2)

Plataforma : Disney+

: Disney+ Fecha de estreno : 10 de diciembre de 2025.

: 10 de diciembre de 2025. Sinopsis: Basada en “El mar de los monstruos”, esta temporada sigue a Percy Jackson (Walker Scobell), Annabeth, Grover y su medio hermano cíclope Tyson en una misión épica por el Mar de los Monstruos. Su objetivo: es rescatar a Grover y recuperar el Vellocino de Oro, único artefacto capaz de salvar el Campamento Mestizo. Pero su viaje está lleno de peligros míticos, traiciones y secretos del pasado.

Escrito por: Stefania Torres