Los códigos secretos de Netflix que le pueden permitir acceder a categorías ocultas de anime: pocos los conocen

Netflix no deja de sorprender a sus usuarios día tras día. Gracias a un catálogo amplio lleno de producciones brillantes, miles de personas han podido disfrutar de una amplia cantidad de entretenimiento.

Esta plataforma ha permitido a sus suscriptores acceder a grandes películas y series a lo largo de los últimos años, no solo con actores de carne y hueso, sino también en materia de animación y dibujos.

Sin embargo, algo que pocos saben es que Netflix esconde algunas categorías secretas para su contenido, pero aquí le revelaremos como puede descubrir las de anime específicamente, gracias a códigos sencillos.

¿Cómo descubrir las categorías secretas de anime en Netflix?

Sin lugar a dudas, Netflix posee un catálogo sumamente amplio, el cual presenta una cantidad alta y brillante de series y películas.

Muchas de estas producciones dan gran emoción para los usuarios, pero, algunos no saben que mucho del contenido de Netflix ni siquiera está a la vista.

Esta aplicación esconde gran contenido en categorías ocultas, las cuales no se encuentran en su pantalla de inicio.

Sin embargo, este contenido es de fácil acceso, y solo requiere poder escribir una serie de códigos en su barra de búsqueda. Para nadie es un secreto que esta última función es sumamente útil para encontrar películas o series, pero también le permite encontrar algunas categorías secretas.

Cada una de las secciones de contenido tienen un código secreto, el cual puede obtener de una manera sumamente simple, para así poder encontrar con mayor facilidad series, películas o documentales.

En este caso puntual, nos centraremos únicamente en el anime, y en la forma en que este puede ser encontrado en Netflix, incluidas sus subsecciones.

Este tipo de contenido se encuentra en la plataforma de la ‘N’ bajo el código de 7424. Mientras que las secciones específicas se presentan con los siguientes códigos.

Animación adulta – 11881

Anime de Acción – 2653

Anime de Comedia – 9302

Anime de Dramas – 452

Anime de Fantasía – 11146

Películas de anime – 3063

Anime de Terror – 10695

Anime Sci-Fi – 2729

Series de anime – 6721

Acceder a esto es sumamente sencillo, solo deberá escribir estos números en el buscador, y verá algunas producciones de esta temática mezcladas con otras comunes en Netflix, según la disponibilidad de contenido en cada categoría.