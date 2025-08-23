Director de ‘Solo Leveling’ revela cuál es la mejor escena del anime: es de una batalla inolvidable

‘Solo Leveling’ es uno de los animes más populares de la actualidad. Esta producción se ha ganado una amplia cantidad de fanáticos alrededor de todo el mundo gracias a la gran acción que presenta esta producción.

Los combates que presenta este anime son sumamente entretenidos para los fans, con varios momentos icónicos que han sido inolvidables.

Sin embargo, recientemente el propio director de este anime reveló cual es la mejor escena de acción de esta producción, y aquí les contamos de cual se trata.

La mejor escena de acción de ‘Solo Leveling’ según su director

‘Solo Leveling’ ha encantado a miles de personas, desde su emisión en 2024, cada vez más fans se han sumado a la pasión de este anime que tiene a Sung Jinwoo como protagonista.

Durante sus 25 capítulos sete anime ha dado una cantidad incontable de emociones, y así ha logrado mantenerse hasta la llegada de su segunda temporada en este 2025.

Justamente en estos 25 episodios se han podido ver grandes combates, pero, hay uno que presenta una secuencia que llegó a encantar incluso a su propio director.

Yoshihiro Kanno, director de esta obra reveló en la CCXP México 2025 que hay una en particular que lo emocionó, y es en la que se enfrentan Igris y Sung Jinwoo.

Esto se debe a que es un combate lleno de animaciones y transiciones rápidas. El creador expresó que dentro de esta batalla hay momentos en los que hay golpes puño contra puño, algo que no se ve de manera común en este anime.

Dicha batalla es una de las más emocionantes del anime, y en ella se puede ver gran parte del potencial que tiene el protagonista de este histórico anime.

Sin lugar a dudas, este es solo un fragmento de la amplia cantidad de momentos brillantes que presenta ‘Solo Leveling’ para sus fans.

¿Habrá tercera temporada?

Por el momento, los fanáticos de ‘Solo Leveling’ esperan con gran ansias la tercera temporada de esta producción.

Sin embargo, este anime, al menos por el momento, no ha realizado un anuncio oficial respecto a cuando saldrá esta tercera parte que promete grandes emociones y combates inolvidables, tal y como lo ha hecho en sus primeras dos temporadas.