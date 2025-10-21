Los colombianos que jugarán en Champions League el miércoles 22 de octubre: partidos, horarios y más

La Champions League regresa con grandes emociones en una notable tanda de partidos. Equipos de talla europea volverán a disputar una fecha clave, luego de lo que fue la fecha FIFA del mes de octubre.

Clubes claves como Real Madrid, Bayern Munich, Juventus y más, volverán a tener acción en este torneo, con el objetivo de sumar unidades en la tabla de posiciones.

Para que no se pierda ningún detalle, aquí les tenemos la programación de la Champions League del miercoles 22 de octubre, con los colombianos incluidos que podrían ver acción.

Así va la Champions League

Tal y como sucede cada año, la Champions League vuelve a ocupar el protagonismo de la palestra del fútbol europeo.

Grandes clubes batallan por conseguir una corona que actualmente es defendida por el Paris Saint-Germain, quien resultó campeón de la edición 2024-25 al derrotar al Inter.

Aunque el favoritismo por parte de este equipo francés parece notable, otros clubes confían en poder asaltar el trono del reinado en el fútbol europeo.

Para ello, varios equipos han empezado con el pie derecho en esta competición, cuya tabla antes de la doble fecha de esta semana marcha de la siguiente manera:

1- Bayern Munich – 6 puntos

2- Real Madrid – 6 puntos

3- Paris Saint-Germain – 6 puntos

4- Inter – 6 puntos

5- Arsenal – 6 puntos

6- Qarabag – 6 puntos

7- Borussia Dortmund – 4 puntos

8- Manchester City – 4 puntos

9- Tottenham Hotspur – 4 puntos

10- Barcelona – 3 puntos

11- Atlético de Madrid – 3 puntos

12- Newcastle – 3 puntos

13- Olympique Marseille – 3 puntos

14- Club Brugge – 3 puntos

15- Sporting Club – 3 puntos

16- Eintracht de Frankfurt – 3 puntos

17- Liverpool – 3 puntos

18- Chelsea – 3 puntos

19- Napoli – 3 puntos

20- Union Saint-Gilloise – 3 puntos

21- Galatasaray – 3 puntos

22- Atalanta – 3 puntos

23- Juventus – 2 puntos

24- Bodo/Glimt – 2 puntos

25- Bayer Leverkusen – 2 puntos

26- Pafos – 1 punto

27- Villarreal – 1 punto

28- PSV Eindhoven – 1 punto

29- Copenhagen – 1 punto

30- Monaco – 1 punto

31- Slavia Praha – 1 punto

32- Olympiacos – 1 punto

33- Kairat – 0 puntos

34- Benfica – 0 puntos

35- Athletic Club – 0 puntos

36- Ajax de Amsterdam – 0 puntos

Los colombianos para la jornada del miercoles 22 de octubre

La jornada de partidos para el próximo 22 de octubre se presenta de la siguiente manera:

Athletic Club vs Qarabag – 11:45 a.m.

Galatasaray vs Bodo/Glimt – 11:45 a.m.

Chelsea vs Ajax – 2:00 p.m.

Real Madrid vs Juventus – 2:00 p.m.

Sporting Club vs Marseille – 2:00 p.m.

Monaco vs Tottenham – 2:00 p.m.

Atalanta vs Slavia Praha – 2:00 p.m.

Eintracht de Frankfurt vs Liverpool – 2:00 p.m.

Bayern Munich vs Club Brugge – 2:00 p.m.

Los colombianos que podrían ver acción en estos choques son:

Luis Díaz (Bayern Munich)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Luis Javier Suárez (Sporting Club)

Kevin Medina (Qarabag)

Camilo Durán (Qarabag)

Por otro lado, estará ausente Juan David Cabal, por una lesión sufrida recientemente.