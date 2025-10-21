Los colombianos que jugarán en Champions League el miércoles 22 de octubre: partidos, horarios y más
La Champions League vuelve a vivir por todo lo alto una doble fecha con partidos imperdibles para los amantes del fútbol en Europa.
La Champions League regresa con grandes emociones en una notable tanda de partidos. Equipos de talla europea volverán a disputar una fecha clave, luego de lo que fue la fecha FIFA del mes de octubre.
Clubes claves como Real Madrid, Bayern Munich, Juventus y más, volverán a tener acción en este torneo, con el objetivo de sumar unidades en la tabla de posiciones.
Para que no se pierda ningún detalle, aquí les tenemos la programación de la Champions League del miercoles 22 de octubre, con los colombianos incluidos que podrían ver acción.
Tal y como sucede cada año, la Champions League vuelve a ocupar el protagonismo de la palestra del fútbol europeo.
Grandes clubes batallan por conseguir una corona que actualmente es defendida por el Paris Saint-Germain, quien resultó campeón de la edición 2024-25 al derrotar al Inter.
Aunque el favoritismo por parte de este equipo francés parece notable, otros clubes confían en poder asaltar el trono del reinado en el fútbol europeo.
Para ello, varios equipos han empezado con el pie derecho en esta competición, cuya tabla antes de la doble fecha de esta semana marcha de la siguiente manera:
1- Bayern Munich – 6 puntos
2- Real Madrid – 6 puntos
3- Paris Saint-Germain – 6 puntos
4- Inter – 6 puntos
5- Arsenal – 6 puntos
6- Qarabag – 6 puntos
7- Borussia Dortmund – 4 puntos
8- Manchester City – 4 puntos
9- Tottenham Hotspur – 4 puntos
10- Barcelona – 3 puntos
11- Atlético de Madrid – 3 puntos
12- Newcastle – 3 puntos
13- Olympique Marseille – 3 puntos
14- Club Brugge – 3 puntos
15- Sporting Club – 3 puntos
16- Eintracht de Frankfurt – 3 puntos
17- Liverpool – 3 puntos
18- Chelsea – 3 puntos
19- Napoli – 3 puntos
20- Union Saint-Gilloise – 3 puntos
21- Galatasaray – 3 puntos
22- Atalanta – 3 puntos
23- Juventus – 2 puntos
24- Bodo/Glimt – 2 puntos
25- Bayer Leverkusen – 2 puntos
26- Pafos – 1 punto
27- Villarreal – 1 punto
28- PSV Eindhoven – 1 punto
29- Copenhagen – 1 punto
30- Monaco – 1 punto
31- Slavia Praha – 1 punto
32- Olympiacos – 1 punto
33- Kairat – 0 puntos
34- Benfica – 0 puntos
35- Athletic Club – 0 puntos
36- Ajax de Amsterdam – 0 puntos
La jornada de partidos para el próximo 22 de octubre se presenta de la siguiente manera:
Los colombianos que podrían ver acción en estos choques son:
Por otro lado, estará ausente Juan David Cabal, por una lesión sufrida recientemente.
