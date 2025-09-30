Llega la jornada 2 de la Champions League 2025: partidos, días y horarios del gran torneo europeo

La Champions League está de vuelta. Luego de un receso tras su inicio, los equipos europeos llegan nuevamente a este torneo, con el objetivo de demostrar su potencial para posicionarse como los mejores equipos del continente.

Clubes de la talla del Bayern Munich, el Barcelona o el Real Madrid llegan para ver acción nuevamente desde la cancha, en partidos que serán imperdibles.

Como es costumbre, esta competencia presentará varios partidos claves en su jornada 2, y aquí les contamos las fechas, partidos y horarios.

Así va la tabla de posiciones de la Champions League

En su puntapié inicial, la Champions League presentó una amplia cantidad de emociones. Grandes equipos dieron las primeras muestras de candidatura para llevarse la ‘orejona’.

El Bayern Munich se impuso al Chelsea, mientras que otros equipos como Liverpool y Real Madrid consiguieron victorias en choques igualados e imperdibles.

Sin embargo, esto apenas empieza, y los equipos deberán buscar imponerse en la fecha 2 para mantener un paso firme en la tabla del todos contra todos.

Por el momento, las posiciones de este torneo marchan de la siguiente manera:

1- Eintracht de Frankfurt – 3 puntos

2- Paris Saint-Germain – 3 puntos

3- Club Brugge – 3 puntos

4- Sporting Club – 3 puntos

5- Union Saint-Gilloise – 3 puntos

6- Bayern Munich – 3 puntos

7- Arsenal – 3 puntos

8- Inter de Milán – 3 puntos

9- Manchester City – 3 puntos

10- Qarabag – 3 puntos

11- Liverpool – 3 puntos

12- Barcelona – 3 puntos

13- Real Madrid – 3 puntos

14- Tottenham Hotspur – 3 puntos

15- Borussia Dortmund – 1 punto

16- Juventus – 1 punto

17- Bayer Leverkusen – 1 punto

18- Bodo/Glimt – 1 punto

19- Copenhagen – 1 punto

20- Slavia Praha – 1 punto

21- Olympiacos – 1 punto

22- Pafos – 1 punto

23- Atlético de Madrid – 0 puntos

24- Benfica – 0 puntos

25- Marseille – 0 puntos

26- Newcastle – 0 puntos

27- Villarreal – 0 puntos

28- Chelsea – 0 puntos

29- PSV – 0 puntos

30- Ajax – 0 puntos

31- Athletic Club – 0 puntos

32- Napoli – 0 puntos

33- Kairat – 0 puntos

34- Monaco – 0 puntos

35- Galatasaray – 0 puntos

36- Atalanta – 0 puntos

Los partidos de la fecha 2

Con este panorama, este 30 de septiembre se dará inicio a una nueva tanda de partidos de este importante torneo europeo.

Así se jugará la fecha 2 de la Champions League:

30 de septiembre:

Atalanta vs Club Brugge – 11:45 a.m.

Kairat vs Real Madrid – 11:45 a.m.

Atlético de Madrid vs Eintracht de Frankfurt – 2:00 p.m.

Bodo/Glimt vs Tottenham Hotspur – 2:00 p.m.

Chelsea vs Benfica – 2:00 p.m.

Galatasaray vs Liverpool – 2:00 p.m.

Inter de Milán vs Slavia Praha – 2:00 p.m.

Marseille vs Ajax – 2:00 p.m.

Pafos vs Bayern Munich – 2:00 p.m.

1 de octubre

Qarabag vs Copenhagen – 11:45 a.m.

Union Saint-Gilloise vs Newcastle – 11:45 a.m.

Monaco vs Manchester City – 2:00 p.m.

Arsenal vs Olympiacos – 2:00 p.m.

Barcelona vs PSG – 2:00 p.m.

Leverkusen vs PSV – 2:00 p.m.

Borussia Dortmund vs Athletic Club – 2:00 p.m.

Napoli vs Sporting – 2:00 p.m.

Villarreal vs Juventus – 2:00 p.m.