Llega la jornada 2 de la Champions League 2025: partidos, días y horarios del gran torneo europeo
La Champions League sigue su desarrollo competitivo con la llegada de su segunda tanda de partidos en 2025-26.
La Champions League está de vuelta. Luego de un receso tras su inicio, los equipos europeos llegan nuevamente a este torneo, con el objetivo de demostrar su potencial para posicionarse como los mejores equipos del continente.
Clubes de la talla del Bayern Munich, el Barcelona o el Real Madrid llegan para ver acción nuevamente desde la cancha, en partidos que serán imperdibles.
Como es costumbre, esta competencia presentará varios partidos claves en su jornada 2, y aquí les contamos las fechas, partidos y horarios.
En su puntapié inicial, la Champions League presentó una amplia cantidad de emociones. Grandes equipos dieron las primeras muestras de candidatura para llevarse la ‘orejona’.
El Bayern Munich se impuso al Chelsea, mientras que otros equipos como Liverpool y Real Madrid consiguieron victorias en choques igualados e imperdibles.
Sin embargo, esto apenas empieza, y los equipos deberán buscar imponerse en la fecha 2 para mantener un paso firme en la tabla del todos contra todos.
Por el momento, las posiciones de este torneo marchan de la siguiente manera:
1- Eintracht de Frankfurt – 3 puntos
2- Paris Saint-Germain – 3 puntos
3- Club Brugge – 3 puntos
4- Sporting Club – 3 puntos
5- Union Saint-Gilloise – 3 puntos
6- Bayern Munich – 3 puntos
7- Arsenal – 3 puntos
8- Inter de Milán – 3 puntos
9- Manchester City – 3 puntos
10- Qarabag – 3 puntos
11- Liverpool – 3 puntos
12- Barcelona – 3 puntos
13- Real Madrid – 3 puntos
14- Tottenham Hotspur – 3 puntos
15- Borussia Dortmund – 1 punto
16- Juventus – 1 punto
17- Bayer Leverkusen – 1 punto
18- Bodo/Glimt – 1 punto
19- Copenhagen – 1 punto
20- Slavia Praha – 1 punto
21- Olympiacos – 1 punto
22- Pafos – 1 punto
23- Atlético de Madrid – 0 puntos
24- Benfica – 0 puntos
25- Marseille – 0 puntos
26- Newcastle – 0 puntos
27- Villarreal – 0 puntos
28- Chelsea – 0 puntos
29- PSV – 0 puntos
30- Ajax – 0 puntos
31- Athletic Club – 0 puntos
32- Napoli – 0 puntos
33- Kairat – 0 puntos
34- Monaco – 0 puntos
35- Galatasaray – 0 puntos
36- Atalanta – 0 puntos
Con este panorama, este 30 de septiembre se dará inicio a una nueva tanda de partidos de este importante torneo europeo.
Así se jugará la fecha 2 de la Champions League:
30 de septiembre:
Atalanta vs Club Brugge – 11:45 a.m.
Kairat vs Real Madrid – 11:45 a.m.
Atlético de Madrid vs Eintracht de Frankfurt – 2:00 p.m.
Bodo/Glimt vs Tottenham Hotspur – 2:00 p.m.
Chelsea vs Benfica – 2:00 p.m.
Galatasaray vs Liverpool – 2:00 p.m.
Inter de Milán vs Slavia Praha – 2:00 p.m.
Marseille vs Ajax – 2:00 p.m.
Pafos vs Bayern Munich – 2:00 p.m.
1 de octubre
Qarabag vs Copenhagen – 11:45 a.m.
Union Saint-Gilloise vs Newcastle – 11:45 a.m.
Monaco vs Manchester City – 2:00 p.m.
Arsenal vs Olympiacos – 2:00 p.m.
Barcelona vs PSG – 2:00 p.m.
Leverkusen vs PSV – 2:00 p.m.
Borussia Dortmund vs Athletic Club – 2:00 p.m.
Napoli vs Sporting – 2:00 p.m.
Villarreal vs Juventus – 2:00 p.m.
