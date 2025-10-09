Ed Gein fue uno de los asesinos seriales más temidos en Estados Unidos, también conocidos como ‘El Carnicero de Plainfield’. Hace tan solo unos días, Netflix lanzó una nueva temporada de su saga ‘Monstruo’, la cual registra las historias de Jeffrey Dahmer y Los Hermanos Menéndez, motivo por el que las expectativas por parte de los usuarios son altas.

Este criminal fue uno de los más aterradores del siglo pasado que mantuvo alerta a todos los estadounidenses hasta 1957 que fue su detención. Algunos escalofriantes datos que arrojaron las investigaciones lo hicieron ser uno de los casos más sonados hasta el momento y que ahora la plataforma de streaming trajo a las pantallas. Aquí le ampliaremos un poco sobre la vida de Ed Gein y le diremos algunos datos que lo dejarán sorprendido.

3 escalofriantes datos de Ed Gein

1. La relación con su madre

Edward Theodore Gein, como era su nombre de pila, se crió en un entorno muy religioso y rural. Su madre Augusta se caracterizó por ser una madre autoritaria y moralmente rigurosa, específicamente en el ámbito sexual. Esa educación hizo que el hombre empezará a tener una dependencia muy fuerte por ella, debido también a su poco relacionamiento con la sociedad. Tras el fallecimiento de su madre en 1945, Ed empezó a mostrar comportamientos asociados a lo que sería un duelo obsesivo.

2. Los asesinatos en Plainfield

Ed Gein vivía a las afueras de Plainfield, una ciudad en Nueva Jersey, más específicamente en una granja. El hombre fue descubierto luego de la desaparición de Bernice Worden, pues el hijo de la mujer encontró algunas señales de sangre que llegó a la policía a la casa del asesino serial. Allí encontraron el cuerpo de la Worden, pero también señales de Mary Hogan, quien había desaparecido años atrás.

Finalmente, el asesino confesó ambos homicidios y, para sorpresa de todos, también admitió profanar tumbas, con el fin de extraer piezas que luego manipulaba. Edward fue detenido de inmediato y la investigación en su contra continuó con un escalofriante desenlace.

3. Escondía partes humanas en su granja

Al momento de la policía hacer un registro en su casa, encontraron algunos objetos y “confecciones” hechas con restos humanos. Entre ellos, había cráneos reutilizados como máscaras, recipientes, prendas, entre otras cosas más. Esto generó que se convirtiera en uno de los casos más polémicos y se creará una hipótesis sobre el estado mental de Ed Gein,.

Así era Ed Gein en la vida real

Luego de darse a conocer la historia de Ed Gein en la plataforma de Netflix, en redes sociales salieron a la luz fotos del verdadero rostro del asesino en serie. Acá le mostramos el archivo que se ha vuelto viral.

