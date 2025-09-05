Revelan avance oficial de ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’: video y fecha de estreno

Netflix confirmó que su exitosa serie antológica Monstruos, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, tendrá una tercera entrega centrada en uno de los criminales más perturbadores de Estados Unidos: Ed Gein.

Después de narrar los casos de Jeffrey Dahmer (2022) y de los hermanos Menéndez (2025), la plataforma vuelve a sumergirse en la vida de un asesino real que marcó un antes y un después en la historia criminal del país.

Edward Theodore Gein, más conocido como “Ed Gein”, fue un asesino y profanador de tumbas que operó en Wisconsin durante la década de 1950. Aunque sus crímenes no fueron numerosos, la brutalidad y el carácter macabro de sus actos lo convirtieron en una figura casi legendaria dentro de la criminología.

La serie buscará mostrar no solo los crímenes cometidos por Gein, sino también detalles de su vida privada, así como los factores que contribuyeron a que se convirtiera en uno de los asesinos más temidos de su época.

Avance oficial de ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’

La compañía de streaming presentó el primer adelanto de Monstruo: La historia de Ed Gein, dejando ver algunas de las escenas más inquietantes que explorarán la mente del criminal y la repercusión de sus actos.

El actor Charlie Hunnam dará vida a Gein, acompañado por Tom Hollander y Olivia Williams, quienes interpretarán a Alfred Hitchcock y Alma Reville, figuras clave del cine que se vieron influenciadas por la historia del asesino.

El avance deja ver que la producción no solo mostrará los crímenes, sino también cómo el caso impactó en la sociedad de la época y en la creación de algunas de las obras más reconocidas del terror psicológico.

Netflix confirmó que la serie se estrenará el 3 de octubre de 2025 y formará parte del catálogo global de la plataforma. Con esta entrega, Monstruos continúa consolidándose como una de las producciones más comentadas del género true crime.