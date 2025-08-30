Los 3 videojuegos que llegan GRATIS en septiembre para PS5 y PS4

PlayStation vuelve a preparar sus videojuegos de cada mes para los amantes del ‘gaming’. Alrededor de esta industria cada vez más personas disfrutan de distintos títulos brillantes, los cuales permiten adentrarse de manera profunda desde su consola.

Mes a mes varias desarrolladoras o franquicias presentan títulos imperdibles para lanzamiento, mientras que otras recuperan juegos antiguos e incluso los ofrecen de manera gratuita a sus usuarios.

Más noticias: Cambios en las membresías de Xbox y PlayStation para 2025: todo lo que necesita saber

Justamente este último caso es el de PlayStation, marca que mes a mes regala grandes juegos a sus fanáticos, y en septiembre no será la excepción.

Los videojuegos gratis de PlayStation en septiembre

Los usuarios de PlayStation Plus han podido disfrutar de grandes beneficios en los últimos años. Esta suscripción no solo permite el juego en línea, sino también otras modalidades clave para los videojuegos.

Sin embargo, una de las opciones más atractivas es la posibilidad de disfrutar videojuegos gratuitos, los cuales son añadidos a su biblioteca por PlayStation cada mes.

En septiembre también se dará esta oportunidad de disfrutar videojuegos gratis, e incluso, PlayStation ya reveló cuales serán estos títulos.

Más noticias: Xbox y PlayStation en temporada de descuentos: ‘Destiny 2’, ‘UFC 5’ y más títulos con el 50 %

Luego de haber presentado juegos en agosto como Diablo IV, The King of Fighters XV y Jusant, septiembre permitirá otras oportunidades con títulos como:

– Psychonauts 2

– Stardew Valley

– Viewfinder

Para disfrutar de estos juegos es muy sencillo. En su consola, ya sea PlayStation 4 o 5 debe dirigirse al menú de PlayStation Plus.

Allí encontrará el apartado de “juegos del mes”, donde podrá ver los títulos a descargar de manera muy simple. En esta parte podrá almacenarlos en su biblioteca.

Cabe aclarar que, en caso de que quiera disfrutar de este beneficio, debe contar con una suscripción para PlayStation Plus, en cualquiera de las 3 versiones de este servicio (Extra, Plus o Essential).

El costo de la suscripción a PlayStation Plus

En caso de que no tenga acceso a PlayStation Plus, le contamos que obtener esta suscripción es muy sencillo, a cambio de un módico precio.

El costo de estos planes son los siguientes:

– Essential – 7,99 dólares

– Extra – 11,99 dólares

– Deluxe – 13,99 dólares

Los distintos beneficios que ofrece cada tipo de suscripción los puede verificar en la página web oficial de PlayStation, con cada uno de los detalles para comprar este servicio para su consola.