Hoy es el día Mundial del Gamer y estos son los mejores descuentos; hay juegos desde $2.000

Cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Gamer, una fecha dedicada a todas las personas que disfrutan de los videojuegos, ya sea en consola, computadora o dispositivos móviles. Esta conmemoración nació como una iniciativa para reconocer la importancia de esta industria en el entretenimiento y su impacto cultural a nivel global.

Con el paso de los años, el Día Mundial del Gamer se ha convertido en una jornada para compartir experiencias, recordar títulos que marcaron generaciones y descubrir nuevas propuestas en el mundo de los videojuegos.

Le puede interesar: Esta es la mejor consola de videojuegos según IA: rendimiento gráfico y presupuesto

Los videojuegos no solo representan diversión, también fomentan la creatividad, la estrategia y la conexión entre personas de diferentes partes del mundo. En este día, comunidades de jugadores, empresas y plataformas suelen organizar eventos, torneos y ofertas especiales para celebrar.

Aprovechando esta ocasión, Epic Games Store puso a disposición de sus usuarios una serie de descuentos en algunos de sus títulos más populares. Los precios inician en poco más de $2.000 pesos colombianos, lo que brinda la oportunidad de adquirir juegos a un costo reducido y ampliar la colección personal.

Descuentos disponibles en Epic Games Store

Estos son algunos de los juegos en oferta por el Día Mundial del Gamer:

The Last of Us™ Part II Remastered: $161.020 COP

Warframe: Colección Completa del Retorno: $141.053 COP

Ready or Not: $120.725 COP

PaintBall War 2: $12.842 COP

Life Changer: $28.959 COP

Psychiatrist Simulator 2: $16.090 COP

Undying Flower: $32.170 COP

F1® 25: $193.220 COP

Bridge Constructor Studio: $38.625 COP

Fell in love with coser 5: $19.290 COP

Love, Death & Bikini: $36.592 COP

Crazy Mosquito Simulator: $16.090 COP

Discounty: $64.368 COP

Stunt Paradise: $27.333 COP

Compadrone: Land Wars: $17.068 COP

Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut: $79.673 COP

MushDash: $9.621 COP

Grit and Valor – 1949: $56.327 COP

Psychiatrist Simulator: $16.090 COP

The Front: $60.347 COP

Dolmenjord – Viking Islands: $8.413 COP

Vlad Circus: Curse of Asmodeus: $64.368 COP

ORDER 13: $27.131 COP

KOMMUNALKA: $2.778 COP

Brave Escape: $72.417 COP

Mega City Force: $45.247 COP

Steel Shell: $2.980 COP

Estas promociones estarán disponibles por tiempo limitado en la Epic Games Store, por lo que quienes deseen aprovecharlas deberán hacerlo antes de que finalicen.