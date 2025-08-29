Hoy es el día Mundial del Gamer y estos son los mejores descuentos; hay juegos desde $2.000
Durante esta celebración, el portal Epic Games pone a disposición de sus usuarios varios descuentos en los videojuegos más populares.
Cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Gamer, una fecha dedicada a todas las personas que disfrutan de los videojuegos, ya sea en consola, computadora o dispositivos móviles. Esta conmemoración nació como una iniciativa para reconocer la importancia de esta industria en el entretenimiento y su impacto cultural a nivel global.
Con el paso de los años, el Día Mundial del Gamer se ha convertido en una jornada para compartir experiencias, recordar títulos que marcaron generaciones y descubrir nuevas propuestas en el mundo de los videojuegos.
Los videojuegos no solo representan diversión, también fomentan la creatividad, la estrategia y la conexión entre personas de diferentes partes del mundo. En este día, comunidades de jugadores, empresas y plataformas suelen organizar eventos, torneos y ofertas especiales para celebrar.
Aprovechando esta ocasión, Epic Games Store puso a disposición de sus usuarios una serie de descuentos en algunos de sus títulos más populares. Los precios inician en poco más de $2.000 pesos colombianos, lo que brinda la oportunidad de adquirir juegos a un costo reducido y ampliar la colección personal.
Estos son algunos de los juegos en oferta por el Día Mundial del Gamer:
The Last of Us™ Part II Remastered: $161.020 COP
Warframe: Colección Completa del Retorno: $141.053 COP
Ready or Not: $120.725 COP
PaintBall War 2: $12.842 COP
Life Changer: $28.959 COP
Psychiatrist Simulator 2: $16.090 COP
Undying Flower: $32.170 COP
F1® 25: $193.220 COP
Bridge Constructor Studio: $38.625 COP
Fell in love with coser 5: $19.290 COP
Love, Death & Bikini: $36.592 COP
Crazy Mosquito Simulator: $16.090 COP
Discounty: $64.368 COP
Stunt Paradise: $27.333 COP
Compadrone: Land Wars: $17.068 COP
Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut: $79.673 COP
MushDash: $9.621 COP
Grit and Valor – 1949: $56.327 COP
Psychiatrist Simulator: $16.090 COP
The Front: $60.347 COP
Dolmenjord – Viking Islands: $8.413 COP
Vlad Circus: Curse of Asmodeus: $64.368 COP
ORDER 13: $27.131 COP
KOMMUNALKA: $2.778 COP
Brave Escape: $72.417 COP
Mega City Force: $45.247 COP
Steel Shell: $2.980 COP
Estas promociones estarán disponibles por tiempo limitado en la Epic Games Store, por lo que quienes deseen aprovecharlas deberán hacerlo antes de que finalicen.
