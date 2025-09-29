‘Hail To The Thief’ de Radiohead y 10 discos de rock que iban a tener un nombre diferente

En la historia del rock hay álbumes que han dejado una huella imborrable, no solo por sus canciones, sino por el impacto cultural que han generado. Estos trabajos discográficos se han convertido en referentes, reconocidos por millones de personas en todo el mundo.
Sin embargo, detrás de muchos de ellos hay historias poco conocidas, pues antes de llegar al título con el que hoy los conocemos, estuvieron a punto de llamarse de otra manera.
El proceso creativo de un disco puede cambiar mucho desde sus primeras ideas hasta que finalmente se lanza. Canciones que se descartan o se renuevan, portadas que se modifican y, en algunos casos, nombres que se desechan para dar paso a otros más adecuados o con más fuerza.
A continuación, repasamos diez álbumes icónicos de rock que, aunque hoy su título parece irrevocable, casi salen al mercado con un nombre diferente.
10 discos de rock que cambiaron de nombre antes de ser lanzados
- Radiohead – Hail to the Thief
Inicialmente, la banda pensó en llamarlo The Gloaming, nombre que provenía de los demos que Thom Yorke había compuesto. La idea fue descartada por sonar demasiado poética, y se optó por un título que no coincidiera con ninguna canción del álbum.
- The Beatles – Revolver
Este disco iba a llamarse Abracadabra, pero el nombre ya había sido utilizado. También se consideraron opciones como Magic Circle, Four Sides of the Circle o After Geography, antes de elegir Revolver.
- Led Zeppelin – Presence
El título pensado en un inicio era Obelisk, en referencia a un elemento visual que, de igual forma, quedó plasmado en la portada, donde se ve a una familia reunida alrededor de un objeto negro.
- The Clash – London Calling
Su primera opción fue Last Testament. Finalmente, el grupo eligió nombrarlo como una de sus canciones más conocidas, aunque años después el título original fue usado para un documental sobre la creación del disco.
- Sex Pistols – Never Mind the Bollocks… Here’s the Sex Pistols
El plan inicial era llamarlo God Save the Sex Pistols, haciendo alusión a su tema “God Save the Queen” y como crítica a las autoridades británicas.
- Pink Floyd – The Dark Side of the Moon
En un principio, el título elegido fue The Dark Side of the Moon, pero al descubrir que otra banda ya tenía un disco con ese nombre, lo cambiaron a Eclipse. Después, lo recuperaron al ver que no había riesgo de confusión.
- Nirvana – Nevermind
Kurt Cobain quería llamarlo Sheep, como una crítica a la mentalidad de rebaño. Finalmente, el nombre definitivo surgió a partir de una idea de Krist Novoselic.
- David Bowie – Low
Durante su grabación en Berlín, Bowie consideró titularlo New Music Night and Day, aunque finalmente lo redujo a un título más breve.
- The Who – Tommy
La primera opción era The Deaf, Dumb & Blind Boy, descripción directa del protagonista de la ópera rock. Se cambió para evitar adelantar demasiado la trama.
- The Beatles – Abbey Road
El título inicial era Everest, inspirado en la marca de cigarrillos que fumaba su ingeniero de sonido. Incluso se pensó en una portada en el Himalaya, idea que fue descartada en favor de la famosa imagen en el cruce peatonal.