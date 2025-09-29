‘Hail To The Thief’ de Radiohead y 10 discos de rock que iban a tener un nombre diferente

En la historia del rock hay álbumes que han dejado una huella imborrable, no solo por sus canciones, sino por el impacto cultural que han generado. Estos trabajos discográficos se han convertido en referentes, reconocidos por millones de personas en todo el mundo.

Sin embargo, detrás de muchos de ellos hay historias poco conocidas, pues antes de llegar al título con el que hoy los conocemos, estuvieron a punto de llamarse de otra manera.

El proceso creativo de un disco puede cambiar mucho desde sus primeras ideas hasta que finalmente se lanza. Canciones que se descartan o se renuevan, portadas que se modifican y, en algunos casos, nombres que se desechan para dar paso a otros más adecuados o con más fuerza.

A continuación, repasamos diez álbumes icónicos de rock que, aunque hoy su título parece irrevocable, casi salen al mercado con un nombre diferente.

10 discos de rock que cambiaron de nombre antes de ser lanzados