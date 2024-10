My Chemical Romance cantó su álbum ‘The Black Parade’ por primera vez en 17 años; así sonó

My Chemical Romance, la banda de rock alternativo que marcó a toda una generación con su sonido emo y letras introspectivas, regresó a los escenarios en el marco del festival When We Were Young, en Las Vegas.

La agrupación liderada por Gerard Way sorprendió a todos los asistentes y a sus fanáticos del mundo entero al interpretar por completo su álbum más emblemático. My Chemical Romance cantó todas las canciones de ‘The Black Parade’ por primera vez en 17 años.

Desde su formación en el 2001, My Chemical Romance se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock. Con álbumes como «Three Cheers for Sweet Revenge» y «The Black Parade», la banda neoyorquina conquistó los corazones de millones de jóvenes alrededor del mundo. Sin embargo, en 2013, la banda anunció su separación, dejando un gran vacío en la escena musical.

Tras su separación, la agrupación estadounidense regresó a los escenarios, demostrando que su música sigue aún vigente. Durante el festival When We Were Young, la banda ofreció un espectáculo visual y sonoro que transportó a los asistentes a sus inicios musicales.

My Chemical Romance interpretó su álbum ‘The Black Parade’

Con un setlist que incluía todas las canciones de «The Black Parade» desde «The End» hasta «Famous Last Words», My Chemical Romance revivió la magia de un álbum que marcó un antes y un después en la historia del rock.

Asimismo, canciones como «The Sharpest Lives», «Disenchanted» y «Helena» resonaron con fuerza en el corazón de los fanáticos que crecieron escuchando la música de la banda de Gerard Way en los años 2000.

Este evento marcó la primera vez en más de 15 años que canciones como “The Sharpest Lives” y “Disenchanted” sonaron en vivo, provocando una oleada de emoción entre todos los asistentes que fueron testigos del regreso de la agrupación estadounidense.

La última vez que la banda tocó ‘The Black Parade’ en su totalidad fue el 7 de octubre de 2007 en un concierto en la Ciudad de México, cerrando un capítulo significativo en su carrera. Ahora, 17 años después, revivieron sus canciones en el escenario, demostrando que su música sigue siendo tan relevante como en su lanzamiento.