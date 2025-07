¿Quién es ‘Helena’? El significado detrás del histórico éxito de My Chemical Romance

‘Helena’ es una de las canciones más reconocidas en la historia de My Chemical Romance. Esta banda ha sido capaz de acumular una amplia cantidad de éxitos, y sin dudas, este es uno de los más brillantes de su trayectoria.

Esta canción profunda y melancólica es una clara muestra de lo sentimentales que pueden ser algunas composiciones de esta histórica banda, que enamoró a toda una generación.

Más noticias: My Chemical Romance en Bogotá: este es el precio de las boletas y fecha de venta

Por ello, en esta ocasión les contaremos la historia, y el significado detrás de ‘Helena’, de My Chemical Romance.

El histórico ‘Three Cheers for Sweet Revenge’

My Chemical Romance ha sido una de las bandas más destacadas de este siglo. La agrupación de los hermanos Way ha llegado al corazón de miles de fans.

Particularmente, esta banda fue capaz de imponer un estilo en sus canciones, el cual acabó por ser inconfundible para cada uno de sus fans.

Parte de esto fue construido con ciertos álbumes legendarios, los cuales han llegado a grabarse en lo más alto de la industria musical.

Uno de ellos es, sin dudas, el ‘The Black Parade’, pero, en este caso hablaremos de su lanzamiento de 2004, ‘Three Cheers for Sweet Revenge’.

Esta producción incluyó una amplia cantidad de éxitos, entre los cuales resaltaron: ‘I’m Not Okay (I Promise)’, ‘To The End’, o ‘Helena’.

Este último llegó al corazón de miles de fans en todo el mundo, gracias a su letra y significado.

Más noticias: My Chemical Romance cantó su álbum ‘The Black Parade’ por primera vez en 17 años; así sonó

En cuanto a su trasfondo, esta canción fue compuesta por los hermanos Way, a partir de los sentimientos que tuvieron tras el fallecimiento de su abuela Elena.

Por ello, esta canción está llena de reflexiones sobre la muerte, y la manera en que esta impacta en los humanos y sus seres queridos.

Para mayor entendimiento, a continuación les dejamos la letra de ‘Helena’ en español.

Letra de ‘Helena’ de My Chemical Romance en español

Hace mucho tiempo

Al igual que el coche fúnebre, te mueres por entrar de nuevo

Estamos

Tan lejos de ti

Ardiendo

Como un fósforo que golpearás para incinerar

La vida de todos los que conoces

Y que es lo peor que tomas

¿De cada corazón que rompes?

Y como la cuchilla que mancha

Bueno, he estado aguantando esta noche

¿Qué es lo peor que puedo decir?

Las cosas son mejores si me quedo

Hasta luego y buenas noches

Hasta luego y buenas noches

Llegó un momento

Cuando cada caída de estrellas te hizo llorar de nuevo

Somos el mismo daño que vendiste

Y que es lo peor que tomas

¿De cada corazón que rompes?

Y como la cuchilla que mancha

Bueno, he estado aguantando esta noche

¿Qué es lo peor que puedo decir?

Las cosas son mejores si me quedo

Hasta luego y buenas noches

Hasta luego y buenas noches

Bueno, si sigues así

Las cosas son mejores si me quedo

Hasta luego y buenas noches

Hasta luego y buenas noches

¿Puedes oírme?

¿Estás cerca de mí?

¿Podemos pretender irnos y luego

Nos veremos otra vez

¿Cuando nuestros autos chocan?

¿Qué es lo peor que puedo decir?

Las cosas son mejores si me quedo

Hasta luego y buenas noches

Hasta luego y buenas noches

Bueno, si sigues así

Las cosas son mejores si me quedo

Hasta luego y buenas noches

Hasta luego y buenas noches