Editan colaboración de Diomedes Díaz con My Chemical Romance y no sabemos qué decir

Diomedes Díaz es quizá uno de los cantantes y artistas que más popularidad y fanatismo ganó durante toda su vida artística, pues ‘El Cacique de La Junta’, como se le conocía, logró lo impensable al convertirse en el artista más escuchado de la música vallenata. Además, de ser el mayor vendedor de discos en toda la historia del género.

Lo más asombroso es que, aún después de casi 10 años desde que falleció, el cantante vallenato sigue sonando como si aún estuviera vivo y, la gran mayoría de sus canciones, se siguen escuchando en muchos rincones del país.

Ahora, aún desde el más allá, sus fieles fanáticos le siguen haciendo tributos y, recientemente, se hizo viral un video con una colaboración jamás antes vista entre ‘El Cacique de La Junta’ y la banda de rock estadounidense My Chemical Romance.

El video que juntó a Diomedes Díaz con My Chemical Romance

El poder de las redes y de la edición logró lo imposible al juntar la voz de Diomedez Díaz con el ritmo y video de la reconocida canción de la banda de rock ‘Welcome To The Black Parade’.

Pues un internauta, conocido como ‘Lopirett’, publicó en su cuenta de TikTok un video que encendió las redes, en el que juntó parte de la letra de ‘Mi Ahijado’ de Diomedes Díaz con el video y la melodía de la canción de My Chemical Romance.

Además de escuchar la voz del cantante vallenato, en el video se logra ver cómo la silueta de Diomedes sobresale sobre el video oficial de la canción de la banda de rock.

Como era de esperarse, el video se hizo viral en internet y cientos de fanáticos del cantante y de la banda de rock reaccionaron positivamente ante la “obra de arte” del internauta.

“Esto está increíble maldita sea bendito el editor bendito entre los mortales”, “Disfruta y deja de sufrir”, “Qué es esto tan increíble, gracias por permitirme verlo”, “Aprécienlo, esto es arte”, “Joder, esto sí es literatura”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en redes sociales.