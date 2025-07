Este fue el setlist de My Chemical Romance en su primer concierto de la gira mundial

My Chemical Romance por fin regresó oficialmente a los escenarios. El pasado 11 de julio, la banda estadounidense inició su gira mundial ‘Long Live: The Black Parade’, en Seattle, Estados Unidos, marcando su regreso a los grandes shows luego de varios años alejados de los escenarios.

El tour recorrerá varias ciudades alrededor del mundo y una de las paradas más esperadas será en Colombia. La banda se presentará por primera vez en el país el próximo 22 de enero de 2026 en el escenario Vive Claro de Bogotá. En esta fecha, compartirán escenario con The Hives, banda con la que también iniciaron la gira en Estados Unidos y que los acompañará durante el recorrido.

A lo largo de esta gira, My Chemical Romance interpretará en su totalidad el icónico álbum The Black Parade, lanzado en 2006. Este disco, uno de los más representativos del rock alternativo de los 2000, ya fue tocado completo por última vez en el festival When We Were Young en Las Vegas, en 2024.

