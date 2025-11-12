Valor mínimo para regalo del Jingle Bell Rock 2025 Jumbo y boletas que da ¡El festival con más corazón!

Cada diciembre, el Planeta Rock se viste de rojo y verde para darle vida al Jingle Bell Rock, el festival con más corazón. Organizado por Radioacktiva, este evento se ha convertido en una tradición que, más allá de la música, busca llevar alegría a miles de niños en Navidad a través de la donación de juguetes nuevos.

Desde hace más de veinte años, el festival con más corazón demuestra que el rock no solo mueve multitudes, sino también corazones. En cada edición, los fanáticos cambian las entradas por regalos que luego son entregados a niños de distintas fundaciones del país.

Le puede interesar: Este es el cartel del Jingle Bell Rock 2025 Jumbo; Allison, 1280 Almas y más

El 14 de diciembre de 2025, el Movistar Arena de Bogotá será el escenario de una nueva edición del festival con más corazón. En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de un gran cartel integrado por Piel Camaleón, 1280 Almas, Allison, Armenia, Claudio Narea (Los Prisioneros), Fuck News, Oh’laville y Rocka.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radioacktiva (@radioacktiva)

Así puede conseguir sus boletas para el Jingle Bell Rock 2025 Jumbo

Participar en el Jingle Bell Rock 2025 Jumbo es muy sencillo. En lugar de comprar una entrada, los asistentes podrán obtener una boleta doble donando un juguete nuevo con un valor mínimo de $40.000.

Sin embargo, hay ciertas condiciones especiales: los regalos no deben ser bélicos ni promover la violencia, y se recomienda evitar aquellos que necesiten pilas, para garantizar que todos los niños puedan disfrutar de sus regalos sin complicaciones.

Mire también: Un encuentro inolvidable: estas fueron las mejores fotografías del Jingle Bell Rock 2024

El primer recambio de juguetes se llevará a cabo el 14 de noviembre en el Centro Comercial Hayuelos de Bogotá, donde los oyentes de Radioacktiva podrán entregar su donación y recibir su boleta para el Jingle Bell Rock 2025 Jumbo.