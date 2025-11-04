¿Cuándo es el Jingle Bell Rock 2025? Esta es la fecha del ‘festival con más corazón’

El Jingle Bell Rock regresa este año con una nueva edición para encender la temporada navideña con rock. Este evento, organizado por Radioacktiva, se ha consolidado como uno de los festivales más importantes del país, no solo por su cartel musical, sino por su propósito de regalarle una sonrisa a miles de niños con un juguete nuevo en esta Navidad.

Las entradas para este festival no se compran, estas se pueden conseguir a cambio de juguetes nuevos que luego son donados a niños en diferentes regiones de Colombia. Año tras año, miles de juguetes han sido recolectados gracias a la solidaridad de los oyentes del Planeta Rock, llevando sonrisas a los pequeños que más lo necesitan.

Durante más de 20 años, el festival ha reunido a miles de oyentes que, junto al Planeta Rock, han logrado entregar juguetes a niños que no suelen recibir un regalo en Navidad.

En su historia, el Jingle Bell Rock ha contado con artistas nacionales e internacionales como Aterciopelados, Superlitio, Los Caligaris, Don Tetto, Doctor Krápula, La Pestilencia, 1280 Almas, Diamante Eléctrico, Airbag, LosPetitFellas y El Cuarteto de Nos, entre muchos otros.

Fecha del Jingle Bell Rock 2025

La edición 2025 del festival con más corazón se realizará el próximo 14 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá. El cartel de artistas se anunciará próximamente, y como es tradición, reunirá bandas de rock de talla nacional e internacional.

El primer recambio de juguetes se llevará a cabo el 14 de noviembre en el Jumbo del Centro Comercial Hayuelos. Por cada juguete nuevo, los asistentes recibirán una boleta doble para disfrutar del concierto. Es importante mencionar que, los juguetes no deben ser bélicos ni incitar a la violencia. Asimismo, es recomendable que tampoco regale juguetes que necesiten pilas.

Los detalles del primer recambio para el Jingle Bell Rock 2025 serán anunciados proximamente, así como el cartel oficial de esta nueva edición del festival con más corazón.