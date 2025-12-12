Scorpions ha tocado en innumerables estadios de todo el mundo y por su aniversario 60 la banda actuó en el estadio de su ciudad natal, Hannover, donde empezó todo. Las entradas de ese show se acabaron en minutos y fueron 45.000 almas vibrando.

‘Coming Home‘ fue el lema de este concierto, y ‘Coming Home Live‘ es el registro para crear un álbum en vivo que ahora permite a fans de todo el mundo revivir esa noche única. Coming Home Live es un álbum en vivo, en formatos digitales, de vinilo y CD y ya se encuentra disponible.

“Por aquel entonces, solo queríamos formar parte de la familia mundial del rock; ese era nuestro sueño”, dijo Rudolf Schenker, el hombre que fundó la banda hace seis décadas. “Desde entonces, hemos compartido escenario con Aerosmith y Kiss, con Metallica, AC/DC, y ni siquiera recuerdo con quién más, hasta con la Filarmónica de Berlín”.

A lo largo de los años, Scorpions también han influido en generaciones de los amantes al rock, moldeando sin duda el estilo y la música de artistas más jóvenes y compañeros legendarios.

“Son lo mejor que le podía haber pasado al hard rock o al heavy metal”, dice Jon Bon Jovi sobre los Scorpions, mientras que Kirk Hammett, de Metallica, confiesa: “Todavía recuerdo haberme quedado prendado de la portada de Tokyo Tapes. Desde entonces, fui el mayor fan de SCORPIONS y busqué por todas partes toda la información posible sobre esta banda.”

Scorpions ha sido inspiración para grandes nombres de la industria, por ejemplos miembros de Smashing Pumpkins, Mötley Crüe y Green Day, hasta Guns N’ Roses y KISS han confesado la admiración. Los recursos de sus años de carrera se han convertido ahora en un tesoro desbordante que tiende puentes entre el ayer y el mañana, entre 1965 y el emblemático concierto del 5 de julio en el Hannover Stadium Arena.

“Es el elemento más importante”, dice el vocalista Klaus Meine. “Y el más fuerte: The SCORPIONS son una banda que, desde el principio, ha visto su lugar en el escenario y en algunos de los mayores escenarios del mundo, en los mayores estadios y arenas. Siempre ha sido un reto ganarse a los fans y ofrecer un gran espectáculo en vivo“. Pero los Scorpions estuvieron constantemente a la altura de las circunstancias y superaron ese reto en todo momento. El guitarrista principal, Matthias Jabs, afirma:

Los 60 años de carrera de Scorpions hablan por sí solos: