Radioacktiva se prepara para una nueva edición del Jingle Bell Rock, el festival con más corazón del Planeta Rock. Este evento, que se ha convertido en una tradición navideña durante más de dos décadas, busca regalarles una sonrisa a miles de niños con un juguete en esta Navidad.

En lugar de comprar una entrada, los asistentes pueden disfrutar del Jingle Bell Rock a cambio de donar un juguete nuevo. Estos regalos son recolectados y entregados a los niños de diferentes fundaciones en distintas regiones del país.

La edición 2025 se realizará el 14 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá, escenario que volverá a vibrar con el poder del rock y la solidaridad. Miles de asistentes se darán cita para vivir una jornada llena de buena música.

Cartel oficial del Jingle Bell Rock 2025

Este año, el festival presenta un cartel imperdible con bandas que representan lo mejor del rock latinoamericano y nacional. En esta edición estarán:

Piel Camaleón

1280 Almas

Allison

Armenia

Claudio Narea (Los Prisioneros)

Fuck News

Oh’laville

Rocka

A lo largo de su historia, el Jingle Bell Rock ha reunido a grandes artistas que han dejado huella en cada edición. Entre ellos se destacan nombres como Aterciopelados, Superlitio, Los Caligaris, Don Tetto, Doctor Krápula, La Pestilencia, Diamante Eléctrico, Airbag, LosPetitFellas y El Cuarteto de Nos, entre muchos otros.

¿Cuándo es el primer recambio de juguetes?

Para asistir al festival, no es necesario comprar boletas. Los fanáticos del rock podrán conseguir su entrada participando en el recambio de juguetes, que se llevará a cabo el 14 de noviembre en el Jumbo del Centro Comercial Hayuelos en Bogotá.

Por cada juguete nuevo que se done, con un valor mínimo de $40.000, se entregará una boleta doble para el concierto. Es importante tener en cuenta que los juguetes no deben ser bélicos ni promover la violencia, y se recomienda evitar aquellos que necesiten pilas.