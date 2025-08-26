¿Cuánto durará ‘Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’? El ‘remake’ del histórico juego de 2004

‘Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’ es uno de los lanzamientos más esperados de este 2025 en la industria de los videojuegos. Después de varios años sin juegos de esta saga, su regreso será por todo lo alto.

En este caso se tratará del ‘remake’ de un histórico título de 2004, como lo fue el ‘Metal Gear Solid 3: Snake Eater’, una de las entregas más reconocidas y exitosas de esta franquicia.

Más noticias: Estos son los videojuegos más esperados del 2025; Grand Theft Auto en la lista

Este ansiado lanzamiento está a solo horas de llevarse a cabo, y en este caso les contaremos la duración que tendría este videojuego.

¿Cuánto durará ‘Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’?

Para nadie es un secreto que Metal Gear fue una de las sagas de videojuegos más exitosas de la década de los 2000. Konami logró un gran desarrollo de estos títulos, con los cuales deleitaron a su público.

Justo este mismo tipo de emociones buscarán ser replicadas en los fans con este nuevo lanzamiento que se producirá el próximo 28 de agosto.

Ante la emoción de muchos fans, varios se han preguntado por la duración que tendrá este título, el cual pretenderá emular en gran parte a su original de 2004.

De hecho, este ‘remake’ que promete gran mejora gráfica contará con una extensión parecida a la de aquel juego que conquistó a masas en PlayStation 2 y más consolas a las que ha logrado ser llevado con éxito.

Por ello, ante un auténtico ‘speed run’ de este videojuego, su duración puede llegar a ser de 18 horas, incluyendo, por supuesto, cinemáticas y más escenas de este título.

Sin embargo, en caso de que quiera disfrutar de todo el juego, y de cada uno de los detalles que guarda este ‘remake’ para los amantes de la saga, les contamos que su extensión puede llegar a ser de hasta 27 horas en total.

¿A qué hora saldrá el ‘remake’?

Luego de una larga espera, el día ha llegado, el ‘Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’ saldrá al público el próximo 28 de agosto.

Más noticias: PlayStation regala 3 juegos GRATIS en el mes de agosto: títulos y como aprovecharlos

Su hora de lanzamiento será para PlayStation 5 y Xbox Series X/S aproximadamente a las 11 de la noche del 27. Sin embargo, en PC este lanzamiento deberá esperar hasta el 28 a las 8:00 a.m.

Finalmente cabe recordar que si reservó la ‘Digital Deluxe Edition’ tendrá 48 horas de acceso anticipado al videojuego.