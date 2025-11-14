¿Más de un año? Dave Mustaine reveló cuánto durará la gira de despedida de Megadeth

Megadeth, una de las bandas más influyentes del thrash metal, anunció recientemente que se despedirá de los escenarios tras más de 40 años de trayectoria. El grupo liderado por Dave Mustaine confirmó que emprenderá una última gira mundial, con la que cerrará una etapa clave en la historia del metal y agradecerá a los seguidores que han acompañado su carrera desde los años 80.

La agrupación también reveló que este tour coincidirá con el lanzamiento de su último álbum de estudio, previsto para el 23 de enero de 2026. Con esto, Megadeth inicia oficialmente el camino hacia su despedida, aunque el retiro no será tan inmediato como muchos pensaban.

Le puede interesar: ¿Adiós diferencias? El cover de Metallica que Megadeth incluirá en su último álbum

La última gira llevará por nombre “This Was Our Life Tour” y arrancará en Latinoamérica en abril de 2026. Los primeros conciertos ya confirmados incluyen Lima, Perú, el 23 de abril; Bogotá, Colombia, el 26 y 27 de abril; y São Paulo, Brasil, el 2 de mayo. Estas fechas serán los primeros encuentros de una extensa serie de presentaciones que recorrerán el mundo.

¿Cuánto durará la gira de despedida de Megadeth?

Aunque el anuncio de la gira generó dudas sobre un pronto retiro del grupo, Dave Mustaine dejó claro que aún queda un largo camino por recorrer. En una reciente entrevista con la versión británica de Kerrang!, recogida por Blabbermouth.net, el vocalista explicó que esta despedida será lenta y sin presiones.

“Estamos hablando fácilmente de seguir de gira durante otros tres o cinco años”, señaló Mustaine, quien reconoció que el proceso será prolongado. Incluso bromeó sobre la posibilidad de enfrentar un cumpleaños que prefiere no pensar, haciendo referencia a que cumplirá 70 años en 2031.

Mire también: Lista con los nombres de todas las canciones del último álbum de Megadeth

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Megadeth (@megadeth)

Mustaine también mencionó que, después de superar etapas difíciles como su lucha contra las drogas y un cáncer de garganta, su enfoque actual es cuidar su salud y mantener un equilibrio. Aclaró que no busca convertirse en un artista que toque hasta edades muy avanzadas, pero sí quiere cerrar la historia de Megadeth de una manera completa y consciente.