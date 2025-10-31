Megadeth anuncia concierto de despedida en Bogotá: fecha, lugar y precio de las boletas

Con más de cuatro décadas de historia, la legendaria banda de thrash metal Megadeth se prepara para decir adiós a los escenarios. Fundada en 1983 por Dave Mustaine, el grupo se consolidó como uno de los pilares del metal a nivel mundial gracias a su potente sonido, letras cargadas de crítica social y gran técnica.

Durante su trayectoria, Megadeth ha vendido más de 50 millones de discos, ha ganado un Premio Grammy y ha dejado una profunda huella en generaciones de fanáticos del metal. Álbumes como Rust in Peace, Countdown to Extinction y Peace Sells… but Who’s Buying? son considerados clásicos del género.

Después de más de 40 años de carrera, la banda ha anunciado su gira mundial de despedida “This Was Our… Life Tour”, con la que cerrará un ciclo que marcó a toda una era del heavy metal.

Detalles del último concierto de Megadeth en Bogotá

Megadeth se presentará por última vez en Bogotá el 26 de abril de 2026 en el Movistar Arena, como parte de su gira de despedida. Esta será una de las paradas más esperadas del tour en Sudamérica.

En esta presentación, Dave Mustaine estará acompañado por Teemu Mäntysaari (guitarra), James LoMenzo (bajo) y Dirk Verbeuren (batería), la alineación que ha revitalizado el sonido clásico de la banda en los últimos años.

Las entradas estarán disponibles para el público general a partir del viernes 7 de noviembre a las 10:00 a.m. a través de Tubolete.com.

Será la última oportunidad para que los seguidores colombianos disfruten en vivo de una de las bandas más importantes en la historia del metal.