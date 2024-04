Miguel Ángel Russo, extécnico de Millonarios, reveló detalles de su estado de salud

Miguel Ángel Russo, extécnico de Millonarios y actual entrenador de Rosario Central, afrontó su segundo partido por el Grupo G de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro este 10 de abril, en donde su equipo salió derrotado tras un marcador de 2-1.

Desde la concentración de su equipo, el argentino brindó una entrevista exclusiva en la que habló de su estado de salud. Vale destacar que Russo fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2017, cuando dirigía al equipo azul.

Tras su salida de Millonarios, Miguel Ángel Russo continúo activo en el fútbol y pasó a ser el entrenador de Rosario Carvajal. A pesar de su enfermedad, al argentino se le ha visto activo durante los partidos de su equipo.

¿Qué dijo Miguel Ángel Russo sobre su estado de salud?

El pasado 9 de abril, Russo cumplió 68 años y aprovechó la entrevista en la concentración de Rosario Central, en Brasil, para hablar sobre su estado de salud y el tratamiento al que se ha venido sometiendo en lo últimos meses.

“El deseo es vivir todos los días que Dios te da en la vida, vivir plenamente. Que los míos, todos los que quiero, tengan salud y estén bien. Mi enfermedad requiere siempre atención, no la podés descuidar”, respondió Russo a Cadena 3 cuando le preguntaron por su deseo al soplar las velas de cumpleaños.

Luego, aclaró que se encuentra bien, pero que su enfermedad es de cuidado y requiere siempre estar al pendiente de esta.

“Mi enfermedad requiere siempre atención, no la puedo descuidar. Mi médico es el que más contento está. Mientras él esté contento conmigo. Ni cuenta me doy. Uno tiene un millón de cosas en la cabeza y está preocupado por distintas situaciones o cosas por definir. Pero en definitiva yo no… A ver, puede ser algo emocional, pero no es salud. El médico está contento, no hay problemas. Yo necesito controles como toda la gente que tiene mi edad”, manifestó el entrenador argentino.

Asimismo, agregó que “En esto, más allá de estar permanentemente informado, es necesario estar observado para prevenir cualquier cosa. Estoy contento, tranquilo y sigamos con todo lo que tengamos que seguir”.

MIGUEL ÁNGEL RUSSO EN EXCLUSIVO CON @Estadio_3 👉 El director técnico de Rosario Central habló esta tarde con Cadena 3 Rosario y después de mucho tiempo se refirió a su enfermedad y trajo tranquilidad.https://t.co/efOfBM9Pij pic.twitter.com/CFHt4EQw8N — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) April 9, 2024

