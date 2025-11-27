¿Cómo viajar desde Colombia a Rock In Río 2026? Presupuesto y artistas confirmados

El Rock In Rio es uno de los grandes eventos de la industria musical. Este es uno de los festivales de mayor tradición alrededor del mundo, gracias a la potencia de este género y el talento de grandes artistas.

Anualmente este evento lleva a miles de fanáticos de la música a la ciudad de Río, y por supuesto, en 2026 no será la excepción.

En caso de que sea uno de los amantes de la música que desea disfrutar de este festival en el próximo año, aquí les tenemos todos los detalles de los artistas confirmados hasta ahora, y el presupuesto para asistir a este evento.

Los artistas confirmados para el Rock In Rio 2026

El crecimiento del Rock In Rio en los últimos años ha sido notable. Miles de personas han disfrutado de estos shows desde su primera edición en 1985.

Desde entonces, este evento se ha expandido incluso a otras ciudades, como es el caso de Lisboa, donde también se realiza una versión de dicho festival.

Sin embargo, en este caso nos centraremos en la edición en Brasil. Esta icónica producción generó novedades durante el pasado 26 de noviembre, ya que se confirmaron algunos artistas para la edición de 2026.

Quien llamó la atención de los amantes del rock fue, nada más y nada menos que, Elton John, una leyenda que enamoró a miles de fanáticos con una trayectoria brillante.

Del mismo modo, también se confirmó la presencia de Gilberto Gil como un artista emblemático para este icónico festival, además de Stray Kids, la banda de K-Pop.

Esta edición tendrá lugar el próximo 4 de septiembre del 2026 y su duración se dará hasta el 13 del mismo mes, en las inmediaciones del Parque Olímpico.

Presupuesto para asistir desde Colombia

Si no quiere perderse este icónico festival, les contamos que puede empezar a planear su viaje desde Colombia desde este momento.

Para este caso es importante considerar varios gastos y aspectos a considerar como lo son: boletas, estadía, tiquetes aéreos, transporte y alimentación.

Claramente estos gastos pueden varias segun las comodidades con las que desee contar, al igual que la temporada en la que se llevará a cabo este show.

Sin embargo, aquí les daremos un aproximado para cada uno de estos gastos.

Boleta para 1 día – 148 dólares

Tiquetes ida y vuelta – 495 dólares aproximadamente

Alojamiento para las 9 noches – 990 dólares aproximadamente

Gastos diarios (Comida, transporte y demás) – 900 aproximadamente

Esto da un gasto total de 2.533 dólares, es decir un aproximado de 9.500.000 pesos, según el cambio monetario del momento.