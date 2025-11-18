Jimmy Page de Led Zeppelin reveló cuál es el solo guitarra que es “más que perfecto”

Jimmy Page es reconocido como una de las figuras fundamentales de la historia del rock. Su estilo y capacidad de construir riffs y solos marcaron un antes y un después en la guitarra eléctrica.

Mucho antes de convertirse en el motor creativo de Led Zeppelin, Page ya se destacaba como músico de sesión en Londres, donde participó en grabaciones de múltiples artistas, perfeccionando su nivel y estilo musical.

Su llegada a Led Zeppelin consolidó todo ese aprendizaje. Con la banda, combinó el blues, el hard rock y elementos acústicos en una propuesta innovadora que se transformó rápidamente en un fenómeno mundial.

Page siempre ha dicho que su objetivo era crear un sonido lleno de contrastes, con momentos intensos y otros más delicados, algo que quedó plasmado en álbumes históricos como Led Zeppelin II, Physical Graffiti o Led Zeppelin IV.

El solo de guitarra que Jimmy Page considera “más que perfecto”

Aunque su estilo influenció a miles de músicos, Jimmy Page también tuvo sus propias inspiraciones. Entre ellas, hay un solo que él destaca por encima de muchos: el de “Reelin’ In the Years”, de Steely Dan.

Según ha contado en entrevistas, ese fragmento de guitarra le parece excepcional por su fluidez, su precisión y la naturalidad con la que se desenvuelve dentro de la canción.

Para Page, ese solo reúne un equilibrio ideal entre técnica y musicalidad, algo que siempre valoró mientras desarrollaba su propio sonido. Incluso, cuando le pidieron calificarlo del 1 al 10, no dudó en señalar que merecía “un 12”.

El guitarrista explicó que escucharlo en sus años formativos fue inspirador y que lo motivó a seguir explorando nuevas formas de tocar, modificar afinaciones y crear frases más expresivas.