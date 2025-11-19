La canción de Megadeth que le quitó el primer lugar a Taylor Swift en iTunes

Después de más de cuatro décadas de historia, Megadeth empieza a preparar su despedida. La banda liderada por Dave Mustaine lanzará en enero su último disco de estudio, con el que planea cerrar oficialmente su carrera discográfica.

Este trabajo también llegará acompañado de una gira mundial que servirá como despedida en los escenarios, una manera de agradecer a los seguidores que los han acompañado desde sus inicios en los años ochenta.

El álbum llevará el nombre Megadeth y estará disponible el 23 de enero de 2026, bajo el sello Tradecraft, propiedad del propio Mustaine. El músico confirmó que este será el último disco del grupo, una decisión que marca el final de una etapa clave para el metal, pero que promete tener un cierre acorde con la trayectoria de la banda.

Para comenzar este nuevo capítulo de despedida, Megadeth presentó su segundo sencillo, I Don’t Care, una canción que anticipa lo que será el sonido de este último proyecto y que ya generó conversación incluso antes de que el disco salga al mercado.

La canción de Megadeth que por unas horas superó a Taylor Swift

Tras su estreno el 14 de noviembre, I Don’t Care se ubicó brevemente en el primer puesto del ranking general de iTunes en Estados Unidos. Durante esas horas, la canción apareció por encima de The Fate of Ophelia, de Taylor Swift, así como de otros lanzamientos recientes.

La permanencia en ese lugar fue corta y, pocos días después, el sencillo dejó de figurar entre las 100 canciones más compradas en la plataforma. Aun así, la rápida reacción de los seguidores mostró que la banda continúa generando interés, incluso en un momento en el que se prepara para su retirada. En YouTube, el video oficial ya supera las 600 mil reproducciones.

Sobre el título, Dave Mustaine señaló que hace referencia a algo que muchas personas quisieran decir más seguido, aunque no siempre se atrevan. También comentó que parte del riff principal estuvo guardado desde que trabajaban en The Sick, The Dying… And The Dead!.

Con el lanzamiento de este sencillo, el próximo álbum y la gira de despedida, Megadeth comienza a marcar el final de su historia, manteniendo la atención de su público hasta el último momento.