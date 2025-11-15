Lanzamientos tecnológicos para 2026; Apple, Samsung, Xiaomi y más

El mundo de la tecnología está revolucionando el mundo y la manera en que nos relacionamos y vivimos nuevas experiencias. Cada vez son más las personas que prefieren darle prioridad a un dispositivo electrónico que a otro tipo de elementos, para estar en tendencia, actualizado y con lo mejor del mundo tecnológico.

Para 2026 hay varios dispositivos proyectados para lanzamiento en donde la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la conectividad 5G y 6G dominarán el mercado. Además, de la evolución de las cámaras que cada vez se acercan más a la calidad de una profesional.

Lanzamientos más esperados del 2026:

iPhone plegable: Según informes de analistas, MacRumors y TechRadar, para el 2026, Apple sorprenderá en el mercado con su primer iPhone plegable. Se estima que este dispositivo tendrá un pliegue lateral como de un libro y cuente con una pantalla sin pliegues visibles de 7,8 pulgadas.

Samsung Galaxy S26: A finales de enero, Samsung realizará el anuncio oficial del dispositivo, para finalmente lanzarlo al mercado a mediados de febrero. Este dispositivo contará con pantalla de 10 bits y carga rápida de 60W, con un enfoque especial en el software de la cámara.

Honor Robot Phone: Honor confirmó oficialmente que presentará su “teléfono robot” en el Mobile World Congress de 2026 a comienzos de marzo. Este teléfono tiene como objetivo integrar la robótica y la fotografía profesional. Un complemento de la IA que puede interactuar y adaptarse a los usuarios.

Xiaomi 16 Ultra: Xiaomi promete revolucionar con este teléfono que se convertirá en su dispositivo insignia, con las mejores características en el ámbito de la fotografía. Contará con triple cámara con tecnología Leica, sensor de 1 pulgada y teleobjetivo periscópico de 200MP con zoom óptico continuo.

Macs con chip M6: Apple lanzará nuevos modelos de MacBook con el chip M6 a finales de 2026, que establecerá una mejora significativa del rendimiento de sus ordenadores.

Dispositivo inteligente para el hogar de Apple: Apple tendrá en la mira el lanzamiento de un centro para el hogar inteligente. Un hub con una pantalla integrada que se estima será anunciado en marzo o abril del 2026, involucrándose directamente en el mercado de dispositivos conectados para el hogar.

