Internet lento en casa: señales de que su router wifi está al límite

Cuando el internet se vuelve lento, los videos se detienen de repente o las aplicaciones se congelan, lo primero que muchos piensan es que el problema proviene del proveedor del servicio. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la causa real está dentro del hogar: el router. Este dispositivo, encargado de distribuir la señal, puede estar operando al límite por exceso de conexiones o por intrusos que consumen parte del ancho de banda sin que lo sepa.

Una red wifi saturada se presenta cuando demasiados aparatos están conectados simultáneamente. Celulares, televisores inteligentes, tablets, computadores portátiles, consolas y asistentes de voz compiten entre sí por la misma señal, haciendo que la velocidad se reparta y se reduzca notablemente. Esto provoca que ver videos, jugar en línea o navegar desde el móvil se vuelva una tarea frustrante.

Le puede interesar: ¿Le falla el internet? La función que debe activar para mejorar la señal de Wifi

¿Cuál es el problema de la saturación de red?

Pero también existe una posibilidad más preocupante: que alguien esté utilizando su red sin autorización. Los expertos en ciberseguridad advierten que esto ocurre con frecuencia cuando el botón WPS del router está activado.

Esta función, diseñada para facilitar la conexión rápida de dispositivos cercanos, puede permitir que un tercero se enlace sin tu consentimiento, comprometiendo la seguridad y el rendimiento de tu red.

¿Cómo solucionarlo?

Una forma inmediata de aliviar la carga del wifi es desconectar los dispositivos que no estén en uso o incluso apagar el router durante algunos minutos. Este pequeño reinicio puede ayudar a liberar la señal y estabilizar la conexión temporalmente.

Necesita saber: ¿Dónde hay Wi-Fi gratis en Bogotá? Son más de 200 puntos habilitados en la ciudad

Si la lentitud continúa, la medida más efectiva para recuperar el control es cambiar la contraseña del wifi. De acuerdo con especialistas de NordVPN, hacerlo fuerza la desconexión automática de todos los equipos, incluidos los que se hubieran conectado sin permiso.

El proceso es sencillo: algunos proveedores de internet también ofrecen la opción de modificar el nombre de la red y la contraseña desde sus aplicaciones móviles o por medio de su servicio de atención al cliente. Realizar ambos cambios no solo mejora el rendimiento del wifi, sino que protege la privacidad del hogar y evita intrusiones digitales. En definitiva, mantener el router seguro y controlado es tan importante como contar con una buena velocidad de conexión

Ver también:

3 trucos infalibles para mejorar su señal de Wi-Fi: dígale adiós al internet de baja velocidad