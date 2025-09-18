¿Cuándo llegará ‘Superman’ a HBO? La película tiene fecha de estreno para streaming

‘Superman’ es, indudablemente, una de las películas más importantes de este año. El género de los superhéroes consiguió ver varias producciones destacadas para el 2025.

Una de ellas fue justamente esta, protagonizada por uno de los superhéroes centrales de DC Comics, como lo es Superman.

Esta nueva versión del ‘super hombre’ protagonizada por David Corenswet ha enamorado a muchos, lo que le ha dado un éxito notable a esta producción.

¿Cuándo llegará ‘Superman’ a plataformas de streaming?

Ante la salida brillante de este ‘film’ en las salas de cines, miles de amantes del cine han asistido a verla durante los últimos meses.

Sin embargo, muchos fanáticos esperan el estreno de esta película en plataformas de streaming, ya sea para verla nuevamente, o para disfrutarla desde la comodidad de su hogar en buena calidad.

La espera claramente ha sido larga, ya que ‘Superman’ contó con un estreno exclusivo para cines en sus inicios.

Pero, esta expectativa llegaría pronto a su fin, ya que ‘Superman’ ya tendría fecha de inicio para su llegada al streaming.

Esta película diría presente en HBO Max, al igual que varias de las películas de DC Comics. ‘Superman’ llegaría a esta plataforma el próximo 19 de septiembre.

Su llegada sería tanto para esta plataforma, como en el canal de HBO, donde se podrá ver la calidad de esta película al detalle, y con la comodidad de su hogar.

Este, sin dudas, será uno de los mejores estrenos de esta plataforma en este 2025, especialmente ante la expectativa de miles de personas por ver esta nueva versión de este superhéroe.

Les recordamos que en este caso, si desea ver esta película en calidad de ‘streaming’, deberá pagar una suscripción a la plataforma de HBO Max.

Precios de HBO Max

El costo de una suscripción de HBO Max varía de acuerdo a varios aspectos, como la calidad de la imagen, y las pantallas en simultáneo con las que desea contar.

Actualmente esta plataforma cuenta con 3 opciones de suscripción: básico con anuncios, estándar y platino.

Los precios son los siguientes:

– Básico con anuncios – 18.900 al mes

– Estándar – 23.900 al mes

– Platino – 30.900 al mes

Cada detalle de estas suscripciones pueden ser verificados en la página oficial de HBO Max.