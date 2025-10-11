La mejor serie de Netflix para disfrutar en este puente festivo: tiene solo 8 episodios

Llega un nuevo puente festivo en Colombia durante estos 11, 12 y 13 de octubre, y con él una nueva oportunidad para disfrutar de gran entretenimiento en Netflix. Esta plataforma cuenta con una incontable cantidad de producciones.

Tanto películas como series brillan en Netflix, especialmente por la gran cantidad de variedad que hay en sus temáticas y tramas.

Sin embargo, en este caso les recomendaremos solo una serie que podrá disfrutar en este puente festivo, y que es la producción del momento en esta plataforma.

La serie ideal de Netflix para disfrutar de este puente festivo

Mes tras mes, Netflix presenta una amplia gama de estrenos en el catálogo de sus producciones para enamorar a sus fanáticos, gracias a producciones imperdibles.

En esta plataforma de streaming brillan cada vez más entregas, pero, en este mes de octubre particularmente, hubo una novedad que era esperada por miles de personas desde su anuncio inicial.

Se trató de, nada más y nada menos que, la tercera temporada de ‘Monstruo’, la icónica serie de ‘thriller crimen’ que ya presentó en partes anteriores las historias de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez.

La nueva temporada presenta la historia de Ed Gein, uno de los criminales más famosos del siglo XX, con una trama espeluznante que ha aterrado a muchos, los cuales consideran de este uno de los mejores estrenos de este 2025.

Esta serie cuenta con 8 episodios, y narra todos los traumas y experiencias de este oscuro asesino encarnado por el actor Charlie Hunnam, durante varios capítulos que lo pueden estremecer, a partir de hechos impensados y claves en el camino de este sanguinario criminal.

Dicha producción puede ser ideal para disfrutar durante este puente festivo, gracias a la corta cantidad de capítulos que presenta, pero la gran cantidad de emociones que brinda.

En caso de que desee verla, podrá hacerlo con gran facilidad a través de Netflix, con tan solo tener una suscripción a esta plataforma de ‘streaming’ y entretenimiento.

Si no posee una, aquí les contamos los precios por las cuales puede obtenerlas:

– Básico – 18.900

– Estándar – 29.900

– Premium – 44.900

En caso de que desee verificar los beneficios de cada una de estas suscripciones puede hacerlo a través de la página oficial de Netflix.